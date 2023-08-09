林襄新歡馬傑森「高顏值前女友」靚相曝光 網民：前任比較美
撰文：ETtoday
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台灣啦啦隊女神林襄被周刊直擊，與小4歲的「樂天桃猿」球員馬傑森熱戀中，而男方不僅迅速被起底，是備受期待的游擊新星，連前女友也被翻出，不少網民洗版驚呼：「前任超正。」
林襄與馬傑森約會畫面曝光後，網上掀起熱烈討論，就有網友在PTT發文表示：「只有我覺得馬傑森這件事根本沒啥嗎？男未婚女未嫁啊，而且真的有人相信那些啦啦隊沒人追嗎？」
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對此，不少網民點頭附和，認為禁愛令才值得被檢討；不僅如此，還有網友貼出馬傑森與前任的合照，只見女方屬於歐美系正妹，身高不矮，甜笑著靠著馬傑森的肩膀。
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不少人見到照片紛紛回應，「前任比較正耶」、「這年紀換女友很正常啊，就在學習相處的階段」、「前任比較正」、「之前的女友比較可愛」、「前女友感覺超正呢」、「換幾個女朋友合理吧」、「前任真的好美噢」、「當年選秀也很多網民在討論女友，真的很漂亮」、「前女友很知性，又帶點美式，像9m88那型」。
另外，經紀人Hugo向《ETtoday新聞雲》表示，不會干涉藝人的感情生活，「等她起床後，會給大家一個說法。」
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林襄是怎樣被揭發與馬傑森拍拖？
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