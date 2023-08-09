林襄被爆秘戀小4歲棒球手馬傑森　牽手回家過夜　粉絲心碎！

撰文：中天新聞網
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擁百萬粉絲的超人氣啦啦隊女神林襄，3年前曾和「反骨男孩」成員孫生交往過後分手，如今傳出疑似有新戀情且是姊弟戀。

9日週刊爆料林襄正熱戀小她4歲的樂天桃猿球員馬傑森，更指出，2人前年就因拍廣告而結緣，曾在IG替對方加油，且小倆口交往之事啦啦隊員和球員們也都知道。

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據了解，25歲的林襄被爆料目前正與樂天桃猿球員馬傑森熱戀中，且馬傑森小她4歲是棒球小鮮肉，日前被目擊牽手約會，更一同回到女方家過夜，約會過程中非常小心翼翼，對這段戀情保密到家。

據《鏡週刊》報道，2人結緣是從前年一起拍廣告開始，當時球隊和通訊行業者合作，找來年輕帥氣的馬傑森擔任男主角，與樂天女孩們同拍廣告，且去年11月更有網友討論馬傑森和林襄這段戀情，令許多林襄粉絲大驚。

此外，林襄也曾在馬傑森重回一軍球場時，特地在他的IG留言加油。

林襄在馬傑森IG留言加油。（圖／翻攝自馬傑森IG）
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