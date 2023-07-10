林襄疑陷焦慮「體重跌至41.7kg」上圍都縮水 後台崩潰啜泣惹心疼
撰文：聯合新聞網
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林襄日前與雅涵、芷霖登上高雄啤酒音樂節，三人一起用啦啦隊舞蹈為活動增添熱力。瘦到剩41.7公斤的林襄根本沒時間增重，幾乎天天都在工作，當日上台演出前還因為壓力太大焦慮爆發，在後台情緒崩潰。
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芷霖透露，為了當天這場演出，她們努力苦練到凌晨2點。林襄本來就容易緊張，一直覺得自己不管是發單曲還是各種演出都還沒準備好。她坦言這次發片算是為了粉絲，根本不會去想報名金曲獎等遙不可及的事情。
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林襄走紅後體重直直落，從46公斤掉到41.7公斤，隊友們都想餵胖她，但始終沒看到效果。現在她除了罩杯縮水，還出現免疫系統下降、容易出蕁麻疹等毛病。情緒敏感的她更不時因為挫折、壓力而崩潰。當天上台前就忍不住哭了出來。不過對她來說哭泣反而舒壓，基本上哭過就沒事了。
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