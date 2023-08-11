NONO性侵案｜多名受害者被傳召釐清案情　小紅老師預告：未完待續

台灣藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅「小紅老師」指控性騷擾、性侵等罪狀，受害人數目前超過25人。2日，NONO依妨害性自主罪，被帶回北檢偵查1小時，而後就繳50萬元（台幣）交保，據了解，他對案情近乎避重就輕。昨（10）日，檢方傳召多名女受害者釐清案情，小紅老師似乎也到場控訴，事後還在IG喊話「姊姊妹妹戰起來」，放話事情未完待續。



【相關圖輯】點圖放大看「NONO遭押入臺北檢察署」及事件懶人包👇👇👇

+ 2

小紅老師日前開記者會指控NONO對多名女子性騷擾，其中還包含未成年少女，事件掀起譁然，其後更有多受害者跳出來指證，人數近30人，而NONO也說「停止演藝工作，誠心深刻反省」，似乎間接認罪。2日，他遭小紅老師等8人，依性侵、性騷擾、性侵未遂、性侵未成年少女、強制猥褻等5大罪狀，被檢警帶回北檢調查，據悉，NONO回答避重就輕，且偵辦過程僅1小時，他便付50萬交保。

【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇

+ 16

小紅老師當下得知NONO輕鬆交保後，就發IG Story悲憤說「不敢置信」。昨日，檢方為鞏固案情，約談多名女子出庭，當中疑似包括小紅老師，消息傳開後，她就在IG轉載新聞，標註「姊姊妹妹戰起來，未完待續」，似乎是還未下猛料，誓言要與NONO糾纏到底。

【同場加映】黃子佼宥勝黑人陷性醜聞 網列台灣MeToo最噁排名 一面倒鬧這2人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

苗栗一家五口同車氣絕！ 親友曝慘劇「背後真相」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】