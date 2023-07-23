NONO陳宣裕涉殘廁強暴 　傳10年婚姻觸礁爆婚變　5字回應揭真相

撰文：聯合新聞網
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NONO被網紅「小紅老師」控訴性騷擾性侵，受害者已高達30位，當中更涉嫌拖受者女性入殘廁強暴。日前小紅老師已按鈴提告，而老婆朱海君也受到波及，如今則傳出兩人已悄悄離婚，經紀人則回應否認。

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據報導，有人爆料指出，NONO與朱海君結婚10年，近來因為NONO捲入性騷性侵風暴，雙方已悄悄辦理離婚，對此，NONO的經紀人回應否認，直呼「沒有這回事」。

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NONO被爆出性騷擾性侵後，他與朱海君都雙雙神隱，不過日前網友目擊到朱海君出現在台中一個商演，在台上演唱時還難掩激動情緒哭了。

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