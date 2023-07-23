NONO陳宣裕涉殘廁強暴 傳10年婚姻觸礁爆婚變 5字回應揭真相
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
NONO被網紅「小紅老師」控訴性騷擾性侵，受害者已高達30位，當中更涉嫌拖受者女性入殘廁強暴。日前小紅老師已按鈴提告，而老婆朱海君也受到波及，如今則傳出兩人已悄悄離婚，經紀人則回應否認。
【相關圖輯】台灣MeToo｜小紅老師詳列NONO 20年性侵獸行懶人包：硬上從沒戴套（點圖放大瀏覽👇👇👇）
據報導，有人爆料指出，NONO與朱海君結婚10年，近來因為NONO捲入性騷性侵風暴，雙方已悄悄辦理離婚，對此，NONO的經紀人回應否認，直呼「沒有這回事」。
【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇
+16
NONO被爆出性騷擾性侵後，他與朱海君都雙雙神隱，不過日前網友目擊到朱海君出現在台中一個商演，在台上演唱時還難掩激動情緒哭了。
【相關圖輯】黃子佼宥勝黑人陷性醜聞 網列台灣MeToo最噁排名 一面倒鬧這2人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
「哇！妳的胸部真的好大好白」黑澀會瑤瑤自揭被性騷擾經歷講到喊陳昇被指性騷擾 灌酒問女方「要不要做愛」寫信道歉反惹公關災難宥勝認性騷擾後被傳移民 月初遭直擊全家現身澳洲 老婆火速回應黑人陳建州性騷擾再+1 曾邀黑澀會DJ妖嬌陪睡 挺大牙願出庭作證黑澀會「受害者+1」甜兒聲援大牙 加碼爆料被性騷擾：還說我幻想黑人陳建州稱范瑋琪性冷感「性騷擾大牙周宜霈」結婚12年隨時玩完
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】