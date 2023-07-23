NONO陳宣裕涉殘廁強暴 　傳10年婚姻觸礁爆婚變　5字回應揭真相

NONO被網紅「小紅老師」控訴性騷擾性侵，受害者已高達30位，當中更涉嫌拖受者女性入殘廁強暴。日前小紅老師已按鈴提告，而老婆朱海君也受到波及，如今則傳出兩人已悄悄離婚，經紀人則回應否認。



【相關圖輯】台灣MeToo｜小紅老師詳列NONO 20年性侵獸行懶人包：硬上從沒戴套（點圖放大瀏覽👇👇👇）

據報導，有人爆料指出，NONO與朱海君結婚10年，近來因為NONO捲入性騷性侵風暴，雙方已悄悄辦理離婚，對此，NONO的經紀人回應否認，直呼「沒有這回事」。

【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇

+ 16

NONO被爆出性騷擾性侵後，他與朱海君都雙雙神隱，不過日前網友目擊到朱海君出現在台中一個商演，在台上演唱時還難掩激動情緒哭了。

【相關圖輯】黃子佼宥勝黑人陷性醜聞 網列台灣MeToo最噁排名 一面倒鬧這2人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

女星阿布絲挑戰高跟細根流蘇靴 突然腳扭跌坐慘況曝光

郭泓志旅居美國打職棒有遺憾 「大日子」被圓夢很難忘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】