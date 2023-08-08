NONO陳宣裕恐面臨30年徒刑　師父許效舜55字發聲　為徒兒妻子打氣

許效舜今出席第34屆台灣傳藝金曲獎入圍名單公布記者會擔任宣傳大使，對於徒弟NONO（陳宣裕）被控性侵、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名而有可能面臨30年徒刑，許效舜未正面回應，僅表示私下沒有和NONO聯絡：「當然大家過去都是工作夥伴，我覺得這個環境大家只要有事情，就會有處理的方式，我沒有話事權，我也不是法官，這件事情希望…就這樣。」不願多談。



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許效舜表示，這就留給社會去評論，而NONO老婆朱海君日前在廟會活動上和他同台，他還為朱海君打氣，要對方加油，被問及此事，他說：「我幫澎哥（澎恰恰）加油才多咧，我都幫澎哥加油5、6年了，他還是要面對。」至於NONO近況如何，他也不清楚，他表示疫情和經濟等因素讓大家壓力都很大，最後不忘繞回主題要大家多關心傳藝金曲獎。

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而今天是台灣父親節，他開心分享一對兒女分別畫了爸爸的畫像，老婆也手寫卡片送給他，不過今年要升小六的女兒，很介意外人說自己長得像爸爸：「我小女兒說，你可以說我長得不好看，可是不能說我長得像許效舜，因為每次出去外面人家都說她長得像我。」他笑說不會因為女兒這麼說就走心，反而覺得女兒很可愛，很珍惜彼此的親子時光。

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