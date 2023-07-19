「敢告NONO就處理你」小紅老師遭黑道恐嚇　10條私訊內容嚇窒網民

網紅「小紅老師」控訴NONO性騷擾性侵，而且已陸續收到高達30位受害者私訊，日前她也去按鈴申告，不過18日突發出不自殺聲明，原來她收到威脅私訊。



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小紅老師曝光私訊截圖，內容提到天道盟太陽會已找人要處理她，價錢都談好了，更嗆聲「人家自由性行為關你屁事」，還揚言「等著你的黑歷史被爆料吧！當你一隻手在指著別人，四根手指也在指著自己，不是不報，時候未到」，最後更放話「你敢告No哥，就有人敢處理你」，而她也回應已報警。

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小紅老師因此特地發出不自殺聲明「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」

小紅老師收到威脅私訊。（截圖）

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