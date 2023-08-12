TVB童星暴風成長變大美人　17歲曾殺入韓國做女偶像　預告出寫真

由陳建寧老師領軍ALL IN 5、Formosa Sexy、林曉培、康康等人，將在明起開始的第2屆「善愛嘉年華」愛意樹公益演唱會輪番演出，前韓團CLC香港籍成員的Elkie（莊錠欣）也獻出在台初體驗，第一次以個人身分赴台開唱，將在12日以新歌〈SPEED UP〉展現火辣舞技，並翻唱八三夭單曲〈想見你想見你想見你〉。



Elkie是香港TVB童星出身，17歲加入韓團CLC培養出堅強實力，團體於2年前解散後便積極著手籌備個人作品，新歌〈SPEED UP〉情商前隊友承延協力編舞，並在MV中化身火辣賽車手，讓粉絲驚艷不已。她專程赴台響應公益，預告即將推出首本個人寫真，以找到自我的旅程為主題，會寫下這幾年奮鬥努力的心路歷程，希望大家看完寫真後都能充滿力量。

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她此行還打算趁空到澎湖走走，提及對台灣男生的印象，她笑說：「我覺得台灣男生好像都散發出陽光健康氣息，有著很陽光的笑容，讓人看了覺得生活很美好，哈哈！」更不排斥交台灣男友，她說：「有陽光笑容很加分！但前提是要有責任感、孝順，而且要溫柔而不沉悶。」

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