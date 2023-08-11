雞排妹鄭家純開線上課程最平港幣977　宣傳片被批物化女性咁回應

鄭家純（雞排妹）近日與台灣健康管理師童嵩珍推出「深夜練愛課」線上課程，更為此拍攝性感宣傳影片，8日開賣，原價台幣9280元（約港幣2279元）的課程，早鳥價為台幣3980元（約港幣977元）。課程推出引發正反議論，有人讚影片拍得唯美，有人認為廣告「物化女性」，也有網民大批X愛是天性「要付錢笑死人」，鄭家純直接在該留言下方回應，高EQ的言論也讓網民大讚。



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鄭家純日前在Facebook Page上貼出課程訊息宣傳，立刻引起網民好奇討論，男女優的親熱互動也讓部分網民提出「物化女性」的質疑，她則回：「哪裡物化？要不要先學好定義再來留言，不是穿內衣就代表物化，那你怎麼不說有露點的男性？」

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也有網民針對收費線上課質疑：「這本來是動物的天性，現在要付錢上學？笑死人！」鄭家純看完不但沒有視而不見，還直接回應了：「性慾是天性，心態和技巧是後天學習，但如果你只是把另一半當洩慾的工具，未來因為性生活不協調被分手，我不會意外。」回應也讓粉絲直誇情商好高。

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