雞排妹鄭家純開線上課程最平港幣977 宣傳片被批物化女性咁回應
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
鄭家純（雞排妹）近日與台灣健康管理師童嵩珍推出「深夜練愛課」線上課程，更為此拍攝性感宣傳影片，8日開賣，原價台幣9280元（約港幣2279元）的課程，早鳥價為台幣3980元（約港幣977元）。課程推出引發正反議論，有人讚影片拍得唯美，有人認為廣告「物化女性」，也有網民大批X愛是天性「要付錢笑死人」，鄭家純直接在該留言下方回應，高EQ的言論也讓網民大讚。
【圖輯】點圖放大看引起「物化女性」爭議的宣傳片部分畫面👇👇👇
+5
鄭家純日前在Facebook Page上貼出課程訊息宣傳，立刻引起網民好奇討論，男女優的親熱互動也讓部分網民提出「物化女性」的質疑，她則回：「哪裡物化？要不要先學好定義再來留言，不是穿內衣就代表物化，那你怎麼不說有露點的男性？」
【相關圖輯】雞排妹曬10年前後對比照「苦勸隆胸不要太貪心」教1招改善胸型（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
也有網民針對收費線上課質疑：「這本來是動物的天性，現在要付錢上學？笑死人！」鄭家純看完不但沒有視而不見，還直接回應了：「性慾是天性，心態和技巧是後天學習，但如果你只是把另一半當洩慾的工具，未來因為性生活不協調被分手，我不會意外。」回應也讓粉絲直誇情商好高。
【同場加映】雞排妹鄭家純結婚告別寫真界 回顧大膽言論兼大尺度寫真保持唯美（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
雞排妹鄭家純闖成人展 合體神級退役女優 現場開箱成人用品雞排妹一原因被迫停用Facebook 網民戥佢慘：臉書真是越來越誇張「雞排妹」鄭家純洩網紅陳沂手機號碼案敗訴 遭法庭判監4個月雞排妹首談婚姻生活突落淚「疑有難言之隱」：相處上很有挑戰性…減肥｜雞排妹揭曾短肥55身 分享瘦身秘訣1招減1/3熱量10年不復胖台灣派錢一人6000台幣竟惹民憤 雞排妹鄭家純：不想領就拿去捐
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】