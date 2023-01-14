減肥｜雞排妹揭曾短肥55身　分享瘦身秘訣1招減1/3熱量10年不復胖

「雞排妹」鄭家純的性感造型常不太受同性網友歡迎，不過最近她在Facebook上PO出近10年前的舊照、自揭壯腿、短肥「55身」黑歷史，再附上最近窈窕纖瘦造型照片做比對，無論男女網友都狂按讚，都說「超勵志」！



鄭家純說：「外在是自己可以掌控的，只要努力就能變成你/妳喜歡的樣子。沒有追求也沒關係，健康自在最重要」

雞排妹瘦身秘訣（按圖了解👇👇👇）

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雞排妹自揭55身黑歷史，健康飲食纖瘦10年不復胖

雞排妹經常犀利發言，又總走性感路線，雖是許多男性心中的性感偶像，但卻不是老少咸宜的話題人物。但是她最近自揭曾經也因為嬰兒肥、穿節目單位給的醜造型服飾，顯得「矮肥短」的黑歷史，結果這篇「誰沒有過去」的搞笑勵志文意外幫她「吸粉」，多了許多女粉絲！大家都對她近10年來的健康飲食深感興趣。

雞排妹大方分享她的瘦身健康餐，她說因為自己沒時間準備，所以會請身邊需要打工的朋友幫她準備好2到3天所需的食物。5大類食物都有，蔬菜類她完全不挑，只要對方能想得到的蔬菜，有準備她都會努力吃掉，連她不愛的西蘭花梗也會努力啃光。

澱粉類則以南瓜、番薯、薯仔、芋頭等根莖類為主，因為她對黃豆過敏，所以肉類和蛋是雞排妹蛋白質主要來源。通常她吃雞胸肉和冷凍鱸魚片，吃膩的時候到火鍋店燙牛肉片吃，而且吃鍋的時候她不點肉和青菜以外的東西，吃火鍋也不沾醬。

最愛吃帶皮奇異果

雞排妹的蔬菜一般都是水煮，偶爾也有少油、少調味料烹調，例如她的菜裡面就有洋蔥炒蛋、鹹蛋竹筍杏鮑菇。她的零食也不是薯片或餅乾，而是用毛豆、茭白筍、粟米筍當成安慰食慾的好夥伴。水果她則最愛吃帶皮的奇異果，不過皮要刷洗過，選皮薄的那種。

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水煮少油、每道餐熱量少 1/3

台灣台安醫院營養師陳俞均分析，雞排妹飲食的健康重點，在於「調味少，而且水煮少油」，光是這樣，每道菜就可以少1/3的熱量。而她選擇南瓜、番薯等根莖類為主食，根莖類富含纖維及礦物質，1碗南瓜比起1碗白米飯，熱量約少1/3，但卻多吃進許多纖維，吃得飽又低熱量，是很好的選擇！陳俞均說，以雞排妹三餐的烹調方式，還有只吃白肉、瘦牛肉，她額外攝取的飽和脂肪酸比一般人低，每天有固定吃水果，連奇異果都帶皮吃，可補充維他命C等抗氧化劑，對於減肥中抗發炎很有幫助。

每天只吃1200到1500大卡 身材維持10年不復胖

總括看起來，雞排妹三餐的熱量加起來大約在1200大卡到1500大卡之間，陳俞均說，在減肥時的熱量建議中，一般都建議女生不要少於1200大卡、男生不要低於1500大卡。減肥成功以後，維持體態的熱量，女生約1500大卡、男生約 1800大卡左右最好控制，也不太容易因為熱量過度限制而突然爆發性反彈。

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從雞排妹10年前、10年後照片對照看來，10年前上節目穿著爆乳的彩色蛋糕短裙，加上可怕的紅色大腿襪和紅色短靴，顯得小腿和小腿又短又壯，比例是短肥55身，但現在搖身一變，是擁有修長腿的7頭身美女。陳俞均說，雞排妹烹調少調味的低鹽飲食，可以減少嬰兒肥，腿部水腫的情形也會改善，加上她也經常運動，腿愈來愈修長，想要減肥的女生都可以好好學習！

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