《關於我和鬼變成家人的那件事》奪香港Netflix冠軍　屁股成熱搜

模特兒出道、《想見你》爆紅，台灣影星「許光漢」紅出國際絕非偶然，因為是經過多年的磨練與累積，才是造就他現今事業擁有一片屬於自己的天地，而今年，他又再度因《關於我和鬼變成家人的那件事》躍上檯面，在表面讚賞票房突破3.75億台幣的同時，更有不少粉絲認為許光漢演技相當出色，但令人意外的是，截至目前，其劇情依舊在熱搜排行榜上。



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《關於我和鬼變成家人的那件事》登陸Netflix，許光漢「許光漢屁股」再登熱搜

《關於我和鬼變成家人的那件事》從2月在台灣上映，8月10日正式登陸Netflix平台，很快便成為討論度極高的電影，眾多粉絲響應號召「在家多刷」。想不到的是，在劇中許光漢不少「坦承相見」的場面，竟然再度成為討論焦點「今天全世界看到了許光漢的屁股」登上微博熱搜。

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本文截止目前，「今天全世界看到了許光漢的屁股」關鍵字詞已擠進微博排行前十，許多粉絲熱烈地稱：「許光漢絕對有一個有趣的靈魂，能放這麼開，只能說一句『太絕了』！」值得一提的是，也有不少新進觀眾在看完本片才意識到：「李子維竟然是這他演的！」、「誰能幫我解釋為何反差那麼大，我的學長哥哥（指許光漢）！」。

由許光漢、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》力壓姬嘉鐸《攻心諜戰》、赤楚衛二《殭屍100》等電影登榜首。（截圖）

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