《關於我和鬼變成家人的那件事》瘋狂爆笑結局窩心動人｜何故專欄

《關於我和鬼變成家人的那件事》，是一部亳無冷場的台灣電影，三位主角都好吸引，一開始瘋狂爆笑，結局卻窩心動人，睇得好開心，而且好過癮！



《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》由《紅衣小女孩》系列的導演程偉豪執導，擅長拍攝奇幻、懸疑題材的他，今回以台灣傳統習俗「冥婚」為主軸，大膽融合同婚、環保、寵物、職場性別歧視等議題，加上連場警匪槍戰和飛車追逐，拍攝出具有台灣特色的動作喜劇電影。

《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》講述恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢 飾）在辦案時誤撿地上紅包，被迫跟「死掉的Gay」毛毛（林柏宏 飾）冥婚，不願就範的吳明翰開始行衰運，不但甩不掉冥婚對象，竟然連警花林子晴（王淨 飾）埋線已久的緝毒案也被他搞砸，別無選擇的他為了斬斷姻緣，決定與「鬼老公」毛毛聯手辦案，找出肇事兇手替毛毛伸冤，展開一段荒謬又笑中帶淚的旅程，卻意外找到黑幫大佬孝哥（蔡振南 飾）的罪證⋯⋯

《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》的三位主角，都是台灣新生代人氣演員，許光漢憑劇集《想見你》紅遍亞洲、林柏宏憑《六弄咖啡館》勇奪第53屆金馬獎最佳男配角、王淨則憑《返校》勇奪第22屆台北電影獎最佳女主角，他們有顏值，更有實力，互相產生強大的化學作品！許光漢和林柏宏的「一人一鬼」夫夫檔，是意料之外的討好和可愛，即使是直男也會接受。然而，個人認為最大驚喜是王淨！王淨今次飾演的「地表最正警花」，以不同形象查案，顛覆了大家對「花瓶」的了解，起初以為她只是像《月老》的Pinky一味搞笑，怎料反而好比《返校》的方芮欣那麼陰沉，很喜歡她的凌厲眼神，可以製作出一系列的表情包。

《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》還有一群厲害綠葉，包括：飾演孝哥的蔡振南，他就像是《無間道》的韓琛（曾志偉 飾）搞笑版；飾演毛毛祖母的王滿嬌，演活了疼愛孫兒支持同婚的開明長輩；飾演毛毛爸爸的庹宗華，起初以為他是個反對兒子同婚的傳統父親，其實是愛在心裡難開口，角色的變化，他掌握得很好；飾演吳明翰上司張永康的馬念先，非常認真地搞笑，將某些不合理的情節變得通順；飾演證婚法師的鄭志偉，憑《親愛的殺手》提名第23屆台北電影獎最佳男配角，出場不多卻很有趣；然而，最搶鏡的是飾演街道警察的金馬獎最佳男配角劉冠廷，他看見許光漢在街上裸奔時的震驚表情，令人拍案叫絕！

《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》的劇情不按常理出牌，黑幫大佬竟然在警隊有內應，明顯是向《無間道》致敬，某程度上，《關於我和鬼變成家人的那件事》就像是久違了的港產片。與此同時，本片還隱藏了不少彩蛋，例如：吳明翰的警員編號「00059487」，諧音「我就是白癡」，他的警員證上除了出現「危險級別」和「百分之百臭直男」，證件的有效期限，更是「Love Naver Dies」，至於他被下放的「恆丘派出所」，警局的英文拼音就是台語「很秋」的發音，即是「很囂張」的意思。在文化差異中觀看《關於我和鬼變成家人的那件事》，多了一重更有深度的樂趣。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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