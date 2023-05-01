關於我和鬼變成家人的那件事｜爆紅4大關鍵　笑完下秒即淚流滿面

《關於我和鬼變成家人的那件事》是近期台灣電影中十分成功的商業片。經過各論壇的推薦、社群的心得分享、劇中台詞著魔的使用，難怪是部票房破億台幣作品，至於能破多少除了依靠口碑相傳和主演們的粉絲號召力外，本片核心的「愛」能否傳遞出去，走出同溫層，創下各種不可能，大家都期待著。



人鬼相戀與人鬼合作辦案，這類型的題材其實不少見，但《關於我和鬼變成家人的那件事》添加了冥婚、同志和恐同等元素讓整個故事新奇有趣了起來。本片除了「哈哈哈笑死！」外，其溫暖有愛程度更為傑出，原本對彼此有成見的人鬼二人，經歷一趟冥婚和辦案，兩人間的隔閡和刻板印象，逐漸撕去，並坦承和解，雙方擦出的情誼是本片的真諦，是這個社會大眾努力前進的目標。正因為此溫暖會讓人想要再進戲院的衝動。

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一、各種題材大雜燴，但風格轉換行雲流水

《關於我和鬼變成家人的那件事》似乎混合了程偉豪導演過去作品的各種元素，《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》、《池塘怪談》等，靈異驚悚、辦案推理、奇幻等各種風格，加上喜劇和LGBT，看似大雜燴但他處理得恰到好處，流暢舒適。尤其在氛圍的轉換讓人觀賞時是享受的。例如，開頭阿嬤（王滿嬌飾）剪毛邦羽（林柏宏飾）頭髮和指甲時的雷聲，觀眾瞬間驚嚇的感覺在一句「靠腰」後從尖叫變大笑；還有辦冥婚時營造出的情境真的是又驚悚又好笑，出嫁時拍攝的畫面一度以為在看《粽邪》，但這些三姑六婆與道士的一唱一和，又讓人哭笑不得；然後氛圍轉換十分精采的地方一定要提到毛邦羽再次回來，在鏡中嚇吳明翰（許光漢飾）的橋段，以及林子晴（王淨飾）的大反轉，在讓人覺得突兀的身世回憶時，林孝遠（蔡振南飾）一句「不記得、是哪位」讓原本尷尬不已的感覺瞬間幽默合理起來。

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當然這些感受的轉換，歌曲和配樂也幫了許多忙。〈Come With Me〉這首歌讓各種警匪追逐和打鬥刺激起來；蔡依林〈舞孃〉和〈愛無赦〉添加許多歡樂與熱血，而且〈愛無赦〉真是百用，它創造出一些很特別有趣的化學變化。最後主題曲就是一股暖流，會讓人瞬間共感角色，隨著自己的經驗與劇中人物情感互相交叉，理解和感動甚至淚流。上述也只是印象深刻的段落，整部三溫暖的體驗真的很爽快。

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二、正視對立與標籤，從而包容與理解

吳明翰與毛邦羽，一個是「臭直男」，一個是「死Gay」，或許他們不能代表所有人，但各種標籤和刻板印象，在互相攻擊和反彈中，攤在大眾眼前進行溝通，以及一些因為刻板印象的誤會反而成了笑點，讓本來嚴肅的議題處理得十分幽默又不冒犯。且後段內容讓整體昇華到另一個階段，吳明翰說毛邦羽是「老公」、毛邦羽不顧魂飛魄散附身到塞車中的各個駕駛者，二位相知相惜把先前的厭惡和誤解都化解開來，成就了認同雙方及有「愛」的關懷，這個愛不是愛情，是親情是友情；還有最後吳明翰躺在病床上的每一滴眼淚，是難得可貴的「愛」，是現實社會世界需要的，淡化仇恨與對立，開始包容和理解，用「愛」看待這個世界。

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三、大到男主角小到臨演都有其讓人印象深刻之處

許光漢與林柏宏兩位男演員的表演十分可愛。許光漢雖然在過往偶像劇是有喜角的演出，但在這部可是把各種「粗」擺在身上，粗話、粗魯的行為、各種粗暴的觀點，產生出一個平凡且極致的吳明翰，在畫面中感到十分生活，毫無距離感的人物，然後在極致的表演下，把又粗又俗的特點擦撞出許多笑料和火花，過往的星光浪漫化為灰燼；林柏宏的角色，同志特質拿捏得剛剛好，不會過分的誇大，在需要的情節上才會放大某些元素達到歡笑的效果。然而兩位角色的亮點則是雙方相輔相成造就出來的，互相的拋接，製造出衝突笑點、共患難的情愫、相知相惜的感情，以及「愛」的感動，建立出因為是許光漢與林柏宏這組合才有的獨一無二。

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除了兩大男神，蔡振南大哥被附身的橋段也是經典到不行，堪稱本劇重要笑點；陳彥佐（小花）放在差館的衝突感，以及對吳明翰自暴自棄的行為舉止，是天外飛來一筆的歡笑；滿嬌姨與庹宗華大哥兩位是劇中最正經的角色，因為正經所以與不正經的互動才有許多笑料，此外哭點也是他們兩位所負責，哭就在那一剎那，瞬間被融化；最後，開頭的唐綸，是本片最養眼鏡頭，他的屁股勝過許光漢，是會讓人興奮有壞念頭的這種。除了兩大男神和一位花瓶外，各個角色都有其讓人印象深刻之處。

四、《正港分局》是前傳？電影後續？新故事？

王淨飾演的林子晴是本片最大反轉，但她的反轉嘎然而止，外表可愛卻有悲慘身世的花瓶就這樣點到為止？還是會有所延伸呢？在2022年度台灣新媒體跨平臺創意影音節目製作補助案第二梯次（戲劇類）獲補助名單中，有金盞花大影業股份有限公司（本片製作公司）所提出的《正港分局》戲劇，相信影迷們對《正港分局》這名稱非常熟悉，該劇不知道是《關於我和鬼變成家人的那件事》的前傳還是繼續延伸電影劇情抑或新的內容？身為電影觀眾，當然希望吳明翰和林子晴之間的關係能有一個結果與說明，就只能等後續的資訊了。

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結尾，《關於我和鬼變成家人的那件事》真的是為2023台灣影壇打出一個漂亮的起點，許光漢也將成為2023電影票房巨星，還有程偉豪導演作品再創亮點，他的名字依舊是一個品質的保證。看過且喜愛本片的朋友，一起好好推薦，讓《關於我和鬼變成家人的那件事》達到一個巔峰的成績。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：B-W 劇新瘋，原文：(我滿滿都是雷)「關於我和鬼變成家人的那件事」不敢相信的那件事 絕對最驚奇 最有愛】