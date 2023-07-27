張栢芝被前經理人追1276萬案　官下令排期聆訊　料需審8天

藝人張栢芝三年前遭前經理人及公司入稟，指她收取片酬後，未有按合約演出獲安排的電影，要求賠償1276萬片酬及相關損失。案件管理會議今（27日）在高等法院進行，原告方表示案件涉及超過500份文件，與訟各方預計將在審訊中各傳召兩名證人作證。聆案官應原告方要求，將審期定為8天，並下令原告方在6周內確定審訊日期，另需安排預審日期。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

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合約指余任張唯一經理人8年

入稟狀指出，余在2011年7月10日與張簽訂了《全球獨家經理人合約》，合約內容指，余會擔任張的全球唯一經理人8年，余同意向張支付4000萬元，作為4部由余替張接拍的電影片酬。

張在2012年曾答應拍兩部電影

另外，余及張亦在2012年5月16日，簽訂《張柏芝兩部電影片約合約》，張答應出演兩部電影，余向張支付276萬元。雙方亦在2014年7月中簽訂《全球獨家演藝經紀協議（補充合約）》，以取代2011年的經紀合約。

指張在2015年起違約

不過，張未有根據電影合約出演有關的2套電影，余要求張歸還276萬；張亦在2015年5月底起違反經紀合約，原告遂向張追討1000萬片酬，及要她交代2015年5月至2019年7月9日所有與演藝事業相關的收入。

案件編號：HCA1227/2020