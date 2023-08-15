汪小菲新歡劉亦桐單方面認愛「得到張蘭認可」網民起底強大背景

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後撕破臉，除了經常隔空互槓，前婆婆張蘭更比當事人積極參戰，時常在直播酸言酸語。不過，近日汪小菲旅日返國，遭媒體拍到在路上疑似牽著新歡逛街；昨（14）日陸社群就有網友曝光汪與新歡抖音網紅的合照，還指張蘭早知對方存在，且「得到張蘭的認可」。然而，新歡似乎也在社群的回應中，單方面認愛了。



汪小菲的新歡在中國大陸的社群上引發討論，微博「頂流顏究社」昨天指出，汪小菲疑與陸抖音網紅劉亦桐交往，在7日時，劉亦桐曾發文駁斥有關外界對於汪小菲的批評，劉亦桐認為，汪小菲不同於普通的富二代，「有一股不服輸的勁」，她感嘆許多人沒有看見這點，並說「在我這裡永遠是最好的，我認為她好就夠了」。

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不過，據陸網友指出，劉亦桐似乎也是家境富裕的千金，住在北京黃金地段的豪宅；劉亦桐也對此坦承，自己家境相對優渥，但並不引以為傲，也感謝父母從小到大的支持。

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至於外界好奇她與汪小菲的關係，劉亦桐也回應：「蘭姐為難，她要說我就是小菲的女友，這時會對品牌不好，如果說不是，對我也是傷害，蘭姐高情商會說話，用一種巧妙的方式解釋過去，我謝謝蘭姐，是我的問題我太高調了，給她造成了困擾」。

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