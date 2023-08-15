Jennie@BLACKPINK代言內衣照大玩濕身誘惑　IG一日內勁吸40萬心心

BLACKPINK的27歲成員Jennie（金珍妮），憑著獨特的時尚品味成為超級帶貨王，還有「人間香奈兒」的美稱。身為內衣品牌Calvin Klein全球代言人的她，近日拍攝了一系列廣告，身著透視內衣上演濕髮誘惑，辣破尺度讓人看得目不轉睛。



Calvin Klein近日公開Jennie為該品牌拍攝的最新秋季廣告，換上多套服裝，除了有裸膚色休閒成套內衣褲，最性感的莫過於她換上黑色蕾絲透視內衣，搭配迷人電眼的煙燻裝和一頭濕髮，更加深了她給人性感小野貓的印象，超撩人視覺才放上短短不到一天，就吸引逾40萬人按讚朝聖。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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而同為代言人的BTS防彈少年團成員田柾國（Jung Kook），也在廣告中裸上身，僅繫著絲巾領帶，或是穿著短版背心露出腹肌，儘管畫面都是黑白色調，但更讓人將焦點全放在柾國身上，每一張都讓粉絲瘋狂。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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