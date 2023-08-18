金手指｜梁朝偉被問MBTI唔識答　劉德華借劉嘉玲過橋一招解圍

劉德華、梁朝偉繼《無間道》後睽違已久再次合作，將在新片《金手指》同台大鬥演技，日前二人合體宣傳，而梁朝偉遭瞎傳與25歲女歌手程瀟秘戀、擁有私生子，卻絲毫不影響他與老婆劉嘉玲的感情，昨天的電影發佈會，劉嘉玲就坐在台下愛相隨，還被劉德華點名，場面相當歡樂。



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兩大影帝在台上開心互動，分享睽違20年後再同台，彼此這幾年的變化，梁朝偉表示自己比較懶，喜歡享受前期準備的部分，看相關資料去呈現一個完整的人物，喜歡花上半年時間準備一部電影，劉德華則自嘲：「我認識他的時候，他就是享受整個過程的人，我不是，我享受拍完之後當明星的感覺！」他也大讚這一次再合作：「享受到跟一個戲好的人一起演戲，可以進步多少。」

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而發佈會上，主持人問到現在最流行的MBTI人格測驗，問及二人知不知道什麼是「I人」、「E人」，（分別代表內向型人格、外向型人格），梁朝偉露出疑惑表情說：「我當然不知道。」劉德華顯然也不知道，但他反應超快，指著台下的劉嘉玲說：「他的I（愛）人在那嘛。」機智幽默的發言笑翻全場。

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