劉德華自揭曾對某童星發脾氣　如今突變女兒奴：她喜歡怎樣就怎樣

【劉德華／流浪地球2】由劉德華、吳京主演的科幻冒險動作片《流浪地球2》，今年在大陸上映票房突破40億人民幣，是目前2023年大陸票房亞軍，作為《流浪地球》原班人馬打造的續作，卡士加入了劉德華，片中飾演科學家「圖恒宇」，與女兒之間的感情令人動容，逼哭無數影迷。



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戲外劉德華早已是爸爸身份，演起父女之情已經容易許多，劉德華說：「沒有當爸爸可能不知道，過去我在拍《雷洛傳》的時候，是對小童星發過脾氣的，但是當了爸爸之後，就會發現原來小孩子，他們要經歷這麼久的拍攝時間。例如我輔導我的小孩要寫兩個小時的作業，他肯定也是會懵的。」如今變成女兒奴的他更透露：「我是一個女兒喜歡怎樣就怎樣的人，不能說是慈父，簡直是溺愛，我們夫妻倆都很溺愛她，她誰都不怕，但她會被我們的愛折服。」

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另外，《流浪地球2》有需要在水中拍攝的劇情，劉德華因為曾因拍戲意外，對水產生恐懼，他說：「意外之後，就沒有去游泳過，我每次下水是恐懼的，這對我來說是非常大的挑戰。導演說在安全的範圍底下，希望我們假裝在水底，嗆到水的那種感覺。」雖然還會有點恐懼，但這個恐懼恰巧是電影需要的，他笑說：「我是劉德華，不能讓人知道我是怕水的。」

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