速命道影評｜劉德華再失手接爛片？劇情突兀對白老土　缺點逐個數

【速命道／影評／劉德華】要說台灣能發展飆車電影，的確也是標竿，《速命道》在賽車技巧上雖然力求刺激，即使在音效與畫面上有時不甚一致，即使在影像的速度感並無法表現太好，但作為支持台灣電影的狀態下還是認定點頭過關。



不過《速命道》依舊難逃是一部不及格的作品，作為柯有謙執導的首部長片，《速命道》在人物情感、段落轉折顯得尷尬、生硬，從前我曾多次認定Ella陳嘉樺演戲演了這麼多年仍無長進，但將她丟到一群根本亂演的演員中，竟也顯得還不錯。

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也不能說是劉德華Carry整部電影，畢竟《速命道》的劉德華戲份大多在香港拍攝，有太多獨自思考的獨角戲，加上又幾乎很明顯透過特技人員開車，讓《速命道》只要一出現劉德華的表演就特別出戲。

即使如此，《速命道》的本質雖然不佳，讓人不由自主發出突兀笑聲，頗想知道一些曖昧告白台詞，如何承繼八九零年代的朱延平執導台灣電影對白，實在太過老派，老派到讓人很相信這是一個現代的故事。至於首度擔綱男主角的瘦子，因為他不停在表演上呈現一種太認真的性格，只是礙於劇情與對白太糟，這對一個初學者演員來說，好像也不能過於苛責。

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即使用「救護車」包裝「地下賽車高手」的概念很吸引人，但蠻多橋段都在沒頭沒尾的狀態下進行，就連金馬獎女星丁寧加持，也依舊表現出極低水平，但至少仍是比她在《靈語》的裝神弄鬼來得好，總之《速命道》在整部電影幾乎沒有核心、失了準頭的狀況下，實在很難認真評比，雖然幾場賽車場面會帶給人一種「啊原來台灣也能拍這種場面，還有台灣的山區真美」，其他就很難給出優點。

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