李玟出殯｜房祖名與CoCo相識10年情同契姊弟　IG發悼念文惹鼻酸

李玟1日在香港殯儀館舉行大殮儀式，隨後就移靈到火葬場火化，李玟將羽化成仙，而成龍的兒子房祖名7月31日現身告別式，1日他發文哀悼億過往與李玟的相處時光。



【相關圖輯】李玟設靈｜劉德華莫文蔚成龍等藝人錄製影片致哀 鄧紫棋喊到眼腫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33

房祖名發文寫道「一部分的我隨著你離開了，你就像太陽一樣溫暖，想念你就去聽聽你的歌」，還提到李玟曾告訴他「Please不要故意去傷害別人，這個是很重要的」要他傳揚善良，因此他承諾「我只好用我剩下的時間再努力一點學習你，希望能夠積攢更多的『善』，在極樂的地方與你再相見」。

【圖輯】點圖放大看房祖名的悼念文及更多IG照片👇👇👇

+ 7

李玟與房祖名是相識超過10年的好友，李玟曾透露兩人就像是契姊弟關係，以前在洛杉磯兩人住很近是鄰居。

【相關圖輯】李玟Coco去世｜微博留最後身影 數月前躺床「痛苦表情」惹心疼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

4年不出家門、1個便當分2天吃 「話題女王」嚴淑明現在長這樣

甜戀陳漢典！女星離婚1年Po親密照「給我滿滿安全感」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】