劉馬車又自稱將退出YouTube搞告別見面會　另送情歌畀鄧月平

自稱曾與鄧月平拍過拖的YouTuber劉馬車（本名：劉駿軒），日前剛因「襲擊致造成身體傷害」刑滿出獄，昨日他再拍片宣布將告別YouTube，並於本周六（26/8）搞粉絲見面會，之後就做返個普通人。



劉馬車昨日以敷面膜濾鏡拍片，表示將一步一步回歸平淡，做普通人，不再拍YouTube片，更宣布將於8月26日於尖沙咀鐘樓舉行「馬車告別粉絲見面會」，呼籲想見他的人到場，大家可以行海旁、唱K、食飯等，他在片中自爆電話號碼，歡迎大家WhatsApp他報名。

早前與網台「蛋蛋俱樂部」記者打鬥的劉馬車，剛刑滿出獄。（YouTube@劉馬車）

劉馬車提到想退出YouTube的因由，說：「拍片拍咗12年，覺得好攰呀，得唔到我想要嘅成果、想要嘅嘢，換來嘅只有無盡嘅傷害、無盡嘅痛苦，俾人當怪物看待、攻擊，出出入入不斷坐監係好辛苦嘅事。」他表示自己有3、40首原創歌，但根本冇人會關心，只想食花生睇他和別人爭吵、打鬥、坐監。

劉馬車在新片中自稱將退出YouTube。（YouTube@劉馬車）

他說自己希望開個WhatsApp群組，交流人生和哲學話題，稱想認識正面和願意共同成長的朋友，謝絕取笑他、當他傻仔的朋友。此外，他希望找份長期和穩定的工作，指活動助理、餐飲業等都樂意做，惟希望工作不需和外界接觸，因為怕被人騷擾。

網友普遍都不認為他會找數退出，睇死他過幾日就會「復出」，因以往他都不止一次講過類似的事，叫他索性播舊片算數。此外，不少人擔心屆時又有流血事件發生，並留言叮囑女生要小心，不要參加他的見面會。

網民不認為劉馬車會退出。（YouTube@劉馬車）

劉馬車宣布退出後再發布了另一條片，內容是他翻唱歌曲《放不下你》，歌詞內容：「我好想給你一個家 我好想為你彈結他」等，他在標題上寫明：「獻給鄧月平」

劉馬車送歌畀鄧月平。（YouTube@劉馬車）