2023年10位陸劇新生代小花：《長月燼明》白鹿、《玉骨遙》任敏…

喜愛陸劇的受眾愈來愈多，收視表現也很驚人，除了劇本題材本身得夠吸引人之外，演員選角也是流量密碼，除了劇迷們已熟知的趙麗穎、楊冪、孫儷、迪麗熱巴等收視女王，近年也有愈來愈多的新生代小花扛起流量，例如：《偷偷藏不住》趙露思、《蒼蘭訣》虞書欣、《我的人間煙火》王楚然，影視實績皆穩定成長。



下列盤點10位最受網友看好的「新生代陸劇流量小花」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023陸劇新生代小花1.趙露思

被網友封為甜劇女王的「趙露思」可以說是新生代流量小花的代表，最早是出演古裝言情劇《鳳囚凰》而進入演藝圈，隨後雖然主演《哦！我的皇帝陛下》和《天雷一部之春花秋月》，但始終不慍不火，直到《傳聞中的陳芊芊》才開始走紅，更憑藉這部陸劇拿下第七屆文榮獎「最佳女主角」、第六屆中國網路視頻學院獎「最佳女演員」。

自《傳聞中的陳芊芊》爆紅之後，趙露思後來出演的戲劇幾乎都有很高的關注度，例如：躍升騰訊視頻爆款劇行列的《星漢燦爛·月升滄海》、優酷站內最快破萬的現偶劇集《偷偷藏不住》等，不管是古裝還是時裝，趙露思似乎都能駕輕就熟，而且和她搭擋的男演員也都跟著人氣上漲，是名符其實的「旺夫體質」呀！

2023陸劇新生代小花2.王楚然

擁有小劉亦菲之稱的「王楚然」，最早是出演古裝劇《將軍在上》而開啟演藝事業，當時她飾演傾國傾城的柳惜音，自帶空靈氣質的她讓劇迷印象深刻，而後不管是古裝宮廷劇《清平樂》，還是與許凱、吳謹言合作的《尚食》，雖然只是配角卻難掩光芒。

此外，王楚然前陣子因為陸劇《我的人間煙火》與楊洋搭擋而傳出緋聞，近期又因為出演肖戰主演的古裝劇《玉骨遙》，自帶仙氣的她被認為艷壓女主任敏，熱搜話題不斷。

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2023陸劇新生代小花3.虞書欣

「虞書欣」的第一部翻身代表作是《下一站是幸福》，在劇中她飾演個性直爽的「蔡敏敏」超圈粉，而讓她嶄露頭角的第二部代表作則是與王鶴棣主演的古裝仙俠劇《蒼蘭訣》，在劇中她將小蘭花詮釋得活靈活現，不只微博漲粉達數百萬，還獲得年度女演員、中國電視創新影響力主演等獎項，小編現在最期待的就是她與「長珩仙君」張凌赫主演的《雲之羽》了！

2023陸劇新生代小花4.周也

有小章子怡之稱的「周也」，最早是以電影《難以置信》進入影視圈，也是憑藉著電影《少年的你》中霸凌者「魏萊」一角而走入觀眾視野。不過真正讓她爆紅的應該是《山河令》，雖然在劇中她只是配角「顧湘」，但與馬聞遠組成的CP也很受歡迎。

除了《戰火中的青春》和《護心》之外，周也接下來還有《很想很想你》、《別對我動心》等作品，分別會與檀健次、林一合作。

2023陸劇新生代小花5.陳都靈

「陳都靈」最早是憑藉電影《左耳》及電視劇《七月與安生》而出名，今年又因為出演古裝劇《長月燼明》，在劇中演活惡女「葉冰裳」而獲得討論，其精湛的黑化轉折演技完全不輸女主白鹿，也算是成功繳出亮眼的成績單！

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2023陸劇新生代小花6.任敏

「任敏」最早是以電影《悲傷逆流成河》出道，不過若要說一部她的成名代表作，多數劇迷們應該都是因為《清平樂》福康公主「趙徽柔」一角而認識她，悲戀設定、精湛演技與哭戲更讓她獲得年度潛力女演員。雖然今年她與肖戰主演的《玉骨遙》因為服裝造型惹議，但以演技來說整體表現仍然不錯，尤其是虐戲的部分。

2023陸劇新生代小花7.章若楠

因為外表清新可人而被封為國民初戀的「章若楠」，第一部作品是電影《悲傷逆流成河》，不過小編則是因為她與許光漢主演《你的婚禮》而認識她。

曾經是淘寶模特兒的章若楠，可以說是從網紅轉型為明星的成功案例，今年她也因為出演《照亮你》，搭擋陳偉霆而獲得關注度，小記者倒追消防員的劇情設定讓人覺得很可愛。

2023陸劇新生代小花8.李蘭迪

「李蘭迪」曾出演過《夢回》、《別想打擾我學習》、《捨我其誰》等多部戲劇作品，雖然累積不少人氣，但始終沒有獲得很高的討論度，直到今年與陳星旭搭擋《星落凝成糖》，飾演古靈精怪的「夜曇」一角才真正爆紅。其實李蘭迪自小就開始演戲，還曾與天王劉德華及多位戲骨搭擋過呢！

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2023陸劇新生代小花9.白鹿

「白鹿」憑藉著《夢回朝歌》進入演藝圈，其後的演藝之路也很順遂，幾乎每部作品都能引起話題，如《鳳囚凰》、《招搖》、《烈火軍校》、《周生如故》等，而今年她與羅雲熙二搭主演的古裝劇《長月燼明》雖然劇情正負兩極，但的確也創下很高的熱度。

2023陸劇新生代小花10.田曦薇

被封為甜妹專業戶的「田曦薇」，因為出演《如此可愛的我們》中「黃橙子」一角，以及古裝劇《卿卿日常》而爆紅，嬌小的身子與甜美娃娃臉，讓她冠上「勾起初戀回憶的臉孔」之讚譽，未來演藝之路也可期。

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