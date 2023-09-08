去有風的地方｜疑抄襲《海岸村恰恰恰》入圍首爾電視劇獎項惹爭議

陸劇《去有風的地方》由劉亦菲和李現主演，講述都市的女子到鄉下定居，與鄉下男子陷入愛情的故事，有韓媒報導《去有風的地方》整體背景設定，加上男女主角因為「拖鞋」結緣，女主角在村子裡碰到壞事，男主角登場救援等細節安排，都跟韓劇《海岸村恰恰恰》非常相似，因此被外界質疑並非原創，而是改編作。



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但即將舉行的第18屆首爾電視劇頒獎典禮，吸引一共來自44個國家的334部作品，成為歷屆數量規模最大的頒獎典禮，其中確定得獎的除了有《財閥家的小兒子》、《黑暗榮耀》、《非常律師禹英禑》等，也出現陸劇《去有風的地方》，因而引起爭議。

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不少南韓網友認為《去有風的地方》曾捲入抄襲爭議，卻仍在這次的首爾電視劇頒獎典禮獲獎，紛紛留言表達不滿「竟然頒獎給這種電視劇，真是經典」、「是不是沒注意看就給獎了？評審這樣可以嗎？」引發各種負面聲浪。

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