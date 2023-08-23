張惠妹拍拖12年七夕又放閃　阿Sam IG大曬男友視角短片閃盲粉絲

台灣天后張惠妹（阿妹）近來忙著進行世界巡迴演唱會，22日是七夕情人節，男友Sam則曝光一段男友視角的短片，粉絲看了都直呼好可愛。



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Sam分享的這段影片，只見到穿著全身黑的阿妹坐在公園有著電單車造型的小木馬上，嘗試前後搖擺，這模樣讓Sam寫道「她～那天8歲」，粉絲看了更是笑稱「我懷疑她 在找油門~~~」、「可愛的要命」、「山道猴子，失敗」、「她會不會玩？不會把她寄過來，我教她」。

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