楊培安曬截圖向《好聲音》開戰「收集證據」出擊：等相關部門調查

大陸綜藝節目《中國好聲音》爭議頻傳，台灣歌手楊培安看不下去，日前率先出面號召網民向大陸廣電總局檢舉，近期也持續在微博轉發相關消息，希望更多人關注節目幕後爭議。他28日又整理出幾張網路截圖，間接質疑《中國好聲音》帶網路風向，盼有關部門進一步調查真相。



楊培安PO出的截圖中，有一張是網民爆料《中國好聲音》私下要求選手幫忙發文澄清：「很快，今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了，拭目以待！剛剛內部已經發了通知和要求。」另外幾張截圖則是《中國好聲音》停播公告底下的留言區，雖有許多人幫節目說話，但仔細一看IP位置幾乎都是浙江。

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楊培安意有所指地表示，微博一直壓下特定熱搜話題，但現在「好聲音多位學員稱並未被收取任何費用」高掛熱搜榜，「這回…各位看看微博管理員會讓這則熱搜在榜上多久！」也有網民補充，《中國好聲音》學員張藝雯在個人微博透露「節目組讓我們發」，可以證明是節目方要求學員發文澄清。

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不過，也有人認為學員們雖是受節目要求發聲，但對於事實的陳述也不見得有錯。對此，楊培安回應：「簡單一點來說：的確有參賽者沒給錢也沒拿錢的，而且佔多數。但，這些人通常大家連看都看不到，或者只出現在海選片花集錦中。至於傳得沸沸揚揚『買轉身』、甚至『買名次』，這就有待相關部門進一步調查跟時間讓真相浮現了。」

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