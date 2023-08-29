中國好聲音｜網傳2位導師臨時退出節目　停播原因或與輿論無關

早前網上爆出一段李玟生前控訴節目《中國好聲音》節目組欺淩和不公平對待，在晚上鬧得沸沸揚揚，牽連甚廣，最終節目組不得不暫時停播剛開播不久的《中國好聲音2023》平息民怨。



大家都以為《中國好聲音》停播的原因，是因為輿論壓力的關係，但近日一名自稱是浙江衛視工作人員就在網上爆出，原來《中國好聲音》之所以停播，除了是因為負面輿論太多以外，真正的原因其實是因為有兩位導師決定臨時退出節目，就算節目組給再多錢他們也不打算錄了，甚至寧願按照合同賠款也不錄！這才導致節目無法繼續進行下去，不得已宣佈停播。

【圖輯】點圖放大重溫李玟抗議《中國好聲音》比賽不公平的片段👇👇👇

+ 22

在李玟的錄音曝光後，網民紛紛把矛頭指向《中國好聲音》的節目組，早前就曾有消息傳出周華健有意退出節目錄製，雖然這項消息事後被他的經紀人否認了，但空穴來未必無因，也許在這次爆料裡，網民口中「決定退出節目」的導師他很有可能是其中一位。

【圖輯】點圖放大看更多周華健近照👇👇👇

+ 6

網傳薛之謙曾經因為不滿《中國好聲音》的制度和黑幕，甚至還在節目裡指別的導師「他們有壓力」暗指節目有內幕，因此和節目組鬧得不愉快，導致他在早期播出的節目裡被刪了不少鏡頭，被認為是遭到節目組的報復。按照薛之謙寧為玉碎不為瓦全的性格，賠款走人甚至不惜得罪製片方——也不是不可能的事。

【圖輯】點圖放大看更多薛之謙微博靚相👇👇👇

+ 10

如果網傳的消息屬實、如果堅持要退出節目的導師真的是薛之謙和周華健的話，那《中國好聲音2023》可真是玩完了！要知道《中國好聲音》在陸娛圈裡已經是人人避之不及的存在，誰還敢來這節目當導師啊！

【相關圖輯】《好聲音》第一季就造假？前學員揭選冠軍內幕：就像李玟說的一樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

【本文獲「goody25」授權轉載。】