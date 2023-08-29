傳50萬人民幣買《好聲音》導師一個轉身　歌手澄清只報銷這2費用

大陸選秀節目《中國好聲音》因「欺淩李玟」、「內定黑幕」等等的爭議引發網民們的關注，節目也因爭議不斷宣佈停播。近日，又有大陸網民傳出買導師一個「轉身」要50萬人民幣。對此，台灣歌手柏霖於27號晚發出聲明回覆：「我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與《中國好聲音》有任何金錢往來，有的也只是交通和住宿費的報銷費用！」



柏霖近期參加大陸選秀節目《中國好聲音》，他表示初次參加，就是為了能有一個被看見的機會。柏霖說：「從海外線上海選到今年6月初到上海面試，錄了10幾首歌，等著被選擇，整個6月基本上都是一直在排練自己的表演，期間還有2次的考核，到最後能上得了盲選舞臺，都已經是經過無數考核，層層檢驗的了。」

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隨著節目《中國好聲音》停播狀況，還有陸友扯出以人民幣50萬買導師轉身的傳聞，讓柏霖無辜受牽連。對此，柏霖深夜發文澄清：「我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國，《中國好聲音》有任何金錢往來，有的也只是交通和住宿費的報銷費用！」

文末，他也感謝節目團隊給予的協助，感性表示：「在我的團隊和我接觸的人裡，大家確實都很友善、很認真對待每位選手的舞臺，我心存感謝，不論有多少紛遝混亂，至少我是這樣認為！」

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事實上，柏霖參加節目前，花費三周準備演出，包括練歌、編曲和編舞，希望帶來最好的表現，首次登臺演出時，便選唱蔡健雅的〈遺書〉，舞臺表現深深打動現場4位導師和觀眾，如今無辜遭受買導師「轉身」風波，他也發長文作回應。

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