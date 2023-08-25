《ONE PIECE》真人版6個新角色登場「電話蟲」食菜太逼真嚇窒網民
撰文：ETtoday
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【ONE PIECE真人版／Netflix】「電話蟲」是《ONE PIECE》（又譯《海賊王》、《航海王》）故事中的通訊工具，外型像蝸牛，身體有電話線接上話筒，屬於草食性生物，當通話時，電話蟲除了會發出「噗嚕噗嚕」特殊的鈴聲，還能模仿傳訊者的表情，與接電話的人就像是本人在對話。故事中登場各種不同的電話蟲，真人版網劇沒少了讓電話蟲登場，包括卡普使用電話蟲，以及電話蟲被餵食生菜的模樣。
日網一面倒形容「有點恐怖」、「電話蟲噁噁的（稱讚口氣）、「噁到有點好笑」、「蝸牛的質感」、「電話蟲吃生菜耶」。
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除了「真人版」電話蟲掀起話題，劇組曝光路飛爺爺卡普、高比、希路麥普、波賈德等人的角色及造型。《ONE PIECE》原著漫畫受到全球動漫迷喜愛，翻拍真人版網劇讓製作方備受壓力，Netflix日前公開一段影片，節錄作者尾田榮一郎來回7年的對話集，包括「給Netflix，我想過最糟糕的情況」、「不有趣的話我不會說有趣」，每一句都充滿作者面對粉絲期待的心意，最終《ONE PIECE》真人版將會被如何評價，再過7天就會揭曉。
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