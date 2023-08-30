《好聲音》主持疑懶理李玟被欺凌「全程袖手旁觀」網民：喪失人性

陸綜《中國好聲音》被控在去年（2022）錄影期間欺凌李玟，遭到各界強烈指責，該節目25日正式宣佈停播。節目主持人華少被質疑當時目賭李玟卻旁觀，留言串湧入批評：「你為什麼不是好人？」



【圖輯】點圖放大看更多《中國好聲音》主持人華少微博照片👇👇👇

+ 4

華少（本名：胡喬華）主持《中國好聲音》12季，並主持過《夢想的聲音》、《中國新歌聲》等。而李玟與《好聲音》的糾紛影片曝光，他疑似目睹全程卻只有旁觀，並且在李玟受傷硬撐唱完之後，也沒有表現出關心。不過學員王澤鵬曾發文透露與華少一起扶起李玟。然而他至今仍未對外發聲，令不少人希望落空。

【相關圖輯】李玟斥《好聲音》不公嬲到喊 陳奕迅早揭節目疑造馬：叫我按一下（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

網民湧入華少微博留言「你為什麽不是好人」、「你真的……一言難盡」、「送你一首歌〈算什麽男人〉」、「CoCo的事你最清楚，為什麽沈默」、「很失望…不是個男人」、「從開始無視CoCo被欺淩，就已經喪失人性，賺了負心錢，丟了人品」。華少的微博每則貼文都湧入許多批評，整個帳號淪陷中，但是仍未對外發言。

【相關圖輯】《好聲音》第一季就造假？前學員揭選冠軍內幕：就像李玟說的一樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】