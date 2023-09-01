中國好聲音｜網傳17位導師「轉椅」價碼 女歌手稱：大家罵錯對象
撰文：中天新聞網
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陸綜《中國好聲音》黑料滿天飛，近期導師「轉椅費」價碼疑似曝光，2014年曾在該節目獲殿軍的美籍華裔歌手秦宇子認為，問題應該出在製作公司，大家都罵錯對象了。
根據該節目規則，參加《中國好聲音》的選手唱完後，導師轉身才表示認可，秦宇子曾是第3季齊秦戰隊成員，近日網傳導師「轉椅費」價碼，如潘瑋柏的轉椅費1500萬元人民幣、周華健為1000萬元人民幣，薛之謙則是800萬元人民幣。
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而秦宇子當年的導師是齊秦，齊秦的轉椅費據傳為1100萬元人民幣，《三立新聞網》報導，秦宇子說自己參加完《中國好聲音》第3季就沒有再去了，「我是只知道他（齊秦）商演的價碼，這是不會變的，但是當年我飛過去，所有的吃住都是他們負責」。
她認為，現在浙江衛視受千夫所指，但大家其實都罵錯對象，她表示製作公司應該才是問題所在，即使現在《中國好聲音》宣布停播又道歉，但未來可能換個名字再播出。
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