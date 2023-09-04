陰目偵信｜集合90年代港產恐怖片喜劇元素　從逼遷、拆樓講到撞鬼

港產電影最火紅的年代一定要數90年代，尤其是當代的靈異電影是非常受歡迎的，其中最有名當然就數《陰陽路》系列和林正英的《僵屍道長》系列，都是許多觀眾重看都不覺得厭煩的靈異系列。這一次要推薦的是這個月剛上映的《陰目偵信》（YUM Investigation），一部搞笑無厘頭的靈異電影。



《陰目偵信》改編自同名熱門網路小說，是一部香港驚悚偵探喜劇電影。電影內容講述三個年輕人各自有著不同的能力：擁有陰陽眼的石仔、能控制力場的伍伯良、自稱外星人的 Patrick。三人成立了一家專門處理靈異案件的偵探社『陰目偵信』。他們在進行一宗偵查案件時不小心敗露，在危急關頭來了一個中二生小太郎的幫助，利用了武士刀來斬妖解圍。後來，小太郎被威脅加入他們的團隊。四人合作無間處理任務，解決了各種奇怪的靈異案件。

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某天，一名美少女阿源與鄰居柴叔前來求助，因為他們所居住的『平安樓』被發展商逼遷，仍然住在這裡的家庭想要與發展商對峙到底，結果發展商竟然找來惡鬼來嚇他們收樓。由於柴叔堅持不搬遷不讓發展商拆樓，惡鬼將他弄至重傷。其他住戶見狀都開始陷入恐慌與絕望，打算要向發展商低頭。但是，『陰目偵信』調查發現，這些惡鬼都不是天生的惡鬼，而是由古老煉鬼族裡的煉鬼師煉成的，所以一般的法師能輕易解決。發展商請來的師傅一早已經知道『陰目偵信』的能力與底細，決定讓他們與平安樓一起陪葬。那麼『陰目偵信』四個小夥子是否有能力與煉鬼族力敵並剷除對方呢？

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這一部電影由香港第二天團ERROR四位成員何啟華、梁業、郭嘉駿、吳保錡，聯同周家怡、譚旻萱、郭思、葛民輝、沈震軒、黃正宜、太保、羅永昌一起演出。這一部電影包含了許多港產片的經典元素，可見導演對港產片的那份熱愛。

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