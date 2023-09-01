披荊斬棘3疑造假　傳製作方問粉絲「要不要為偶像買票」價格曝光

大陸選秀節目《中國好聲音》日前被爆出造假，有關節目幕後黑箱作業的爆料也層出不窮，沒想到最近《披荊斬棘的哥哥》第三季也傳出造假，其中在名氣排名，瘦子一夜掉到14名，微博上更爆出製作單位向粉絲詢問要不要為偶像買票，票價甚至被攤在陽光下。



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《披荊斬棘的哥哥》第三季有不少台灣藝人參加，包括林志穎、張棟樑、陳昱榕（瘦子）和藍正龍等男星參加，近期節目上32位哥哥展開名氣排名，上周五瘦子和大陸藝人徐良分別在5、6名，未料到了隔天凌晨，瘦子一下子落至14名，第1名由徐良以338萬票奪下，第2名則是《快樂男聲》選秀總冠軍陳楚生。

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就在粉絲訝異之際，竟爆出有粉絲被節目組詢問是否要替偶像買票，原價1萬票150元人民幣，優惠價1萬票120元人民幣，甚至還附上轉帳資訊，消息一出，不免讓人懷疑節目公正性。

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而不管排名，此節目也讓不少粉絲看到昔日偶像復出及不同的面相，像是林志穎就是節目一大亮點，車禍後首復出，不僅讓粉絲安心許多，更為他的孩子做一個榜樣，在人氣排行中奪下11名。

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