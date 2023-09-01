9月7套必睇陸劇推薦：肖戰《驕陽伴我》、黃曉明《好事成雙》…

經歷暑期「古裝」生死戰，九月各家平台的新劇開播，竟不約而同都挑上「時裝劇」！肖戰和白百合攜手演繹《驕陽伴我》、白宇搭檔倪妮一同《西出玉門》、黃曉明與張小斐同框就能《好事成雙》，韓東君和關曉彤上演民初版特務夫妻《梅花紅桃》，還有唯一一部的古裝之作《無憂渡》，任嘉倫、宋祖兒打造「人妖共存」國度！



猶如百家爭鳴的九月開播劇，超多的男神、女神齊聚，究竟哪一部能脫穎而出延續榮光呢？ （點圖放大了解「9月7套必睇陸劇推薦」👇👇👇）

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《驕陽伴我》

開播平臺：騰訊視頻、WeTV、愛奇藝國際版

開播時間：2023.09.01

主演卡司：肖戰、白百合、田雨、朱珠、袁文康、向涵之



暑期才剛剛被時影大神官的英姿迷倒，沒想到九月肖戰又帶著新作《驕陽伴我》，再一次席捲而來！肖戰首次嘗試「姐弟戀」題材，飾演初出社會新鮮人盛陽，與百花獎影后白百合飾演的廣告導演簡冰相遇，年齡與經歷的碰撞，相互治癒與成長，愛情就這樣展開了。卡司部份還有田雨、朱珠、袁文康等演技派加盟，這陣容絕對吸睛力十足！

《西出玉門》

開播平臺：騰訊視頻、WeTV

開播時間：2023.09

主演卡司：白宇、倪妮、金瀚、孟子義、趙達、夏夢、李昀銳



根據尾魚同名小說改編的《西出玉門》，即將於本月開播，這也是繼《司藤》之後，尾魚又一綺麗之作搬上螢幕，卡司方面不妨多讓，有電影、電視劇雙棲女星倪妮、演技派實力小生白宇、《說英雄誰是英雄》孟子義、電影《封神》李昀銳，更值得一題的是為營造真實感，主創團隊遠赴戈壁沙漠實景拍攝，如此良心製作的作品，一定值得好好關注！

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《好事成雙》

開播平臺：騰訊視頻

開播時間：2023.09.21（暫定）

主演卡司：黃曉明、張小斐、張嘉倪、李澤鋒



張小斐憑藉電影《你好，李煥英》，一舉拿下電影金雞女主角獎，從此知名度大開，作為她的小螢屏處女之作的《好事成雙》，可謂是備受期待！一流大學高材生的林雙（張小斐飾），畢業後閃婚生子，卻沒想到慘遭老公背叛，為爭取女兒撫養全，不得不重返職場的她狼狽不堪，但好在有好友江喜（張嘉倪飾）的支持，與昔日同學顧許（黃曉明飾）的暗施援手，林雙終於用實際行動，完成了從家庭主婦到職場人的華麗轉身。

《無憂渡》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

開播時間：2023.09

主演卡司：任嘉倫、宋祖兒、哈妮克孜



志怪單元劇《無憂渡》傳出即將定檔本月的消息，這部由《周生如故》任嘉倫、《喬家的兒女》宋祖兒領銜主演，改編自半明半寐所著小說《半夏》，神秘捉妖師宣夜（任嘉倫飾），意外救下「陰陽眼」少女半夏（宋祖兒飾），卻也被捲入廣平城裡接二連三發生的離奇事件之中，這一樁樁看似毫無交集的事件，背後究竟隱藏著怎樣的秘密？林玉芬導演繼《三生三世十里桃花》、《宸汐緣》後又一玄幻之作，值得期待！

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《仿生人間》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

開播時間：2023.09（暫定）

主演卡司：宋威龍、文淇、李鴻其、祖峰、劉琳、劉丹、陶慧



2023《迷霧劇場》強勢回歸，題材科技感十足的《仿生人間》率先出擊，未來世界裡「仿生科技」已成為大勢所趨，但迅速的發展也以引起社會擔憂，藏在人與仿生人之間的問題也逐漸浮出檯面，原本微妙的天秤開始失衡！《以家人之名》、《君子盟》裡表現亮眼的宋威龍，這次大膽挑戰飾演擁有心智的仿生人，他將如何呈現這個「非人類」角色，絕對是「仿生人間」的重要看點，而曾拿下金馬最佳女配角獎的文淇，則將飾演AI工程師程諾，首次合作的他們又將撞出哪些火花呢？

《特工任務》

開播平臺：愛奇藝

開播時間：2023.09（暫定）

主演卡司：韓庚、魏大勛、李一桐、周放、王麗坤、楊佑甯、王陽、朱雨辰



憑借《我的人間煙火》孟宴臣一角，魏大勛一夕粉絲數暴漲，翻紅後的首部男主角之作《特工任務》即將定檔本月，搭檔一線小花李一桐，這卡司豈容錯過！電玩遊戲竟成「諜戰」戰場，這絕對是全新嘗試！現代諜戰劇《特工任務》以電玩遊戲的虛擬空間為載體，講述透過遊戲世界，國安機構與境外情報組織展開激烈的情報攻防戰。

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《梅花紅桃》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

開播時間：2023.09（暫定）

主演卡司：關曉彤、韓東君、田雷、逯恣禎、蔣毅、王秀竹、劉海寬、譚凱、張萌



開播後好評不斷的《裝腔啟示錄》，男主角韓東君趁勝追擊又將在九月推出新作《梅花紅桃》，這次搭檔有國民閨女之稱的關曉彤，俊男美女的高顏組合，又都剛好有話題加持，這部熱度不容小覷！《梅花紅桃》是民國版的《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）吧！一個是國民黨軍統特工，一個是中共地下黨員，為躲避日方追捕假扮夫妻，愛情與使命的攻防對決！

九月開學季，但各平台的新劇開播可一部都沒落下，題材也是多元並存！低谷相遇的勵志治癒劇、綺麗畫風的志怪單元劇、旗鼓相當的懸疑冒險劇、針鋒相對的愛情諜戰劇，還有女性華麗轉身的都會劇，包羅萬象的劇情絕對部部精彩！

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