Coffee被劉馬車稱係炮友　揭男方曾邀合作：冇應佢就開始作故仔

網紅劉馬車（本名：劉駿軒）近來一次又一次自稱與多名女藝人有關係，包括表示曾與鄧月平拍拖、稱與Coffee林芊妤是「長期炮友」發展地下情、又說自己跟「火雞姐」丁可欣一齊過、糖妹是自己真愛等等。對於成為「車女郎」Coffee本來都一笑置之，但今日（3日）她就貼出劉馬車在IG私訊自己的對話圖，斥自己從未應過對方，懷疑劉馬車因不被理會就作故仔。



Coffee已成人妻及人母，最近卻被劉馬車稱她為「長期炮友」，劉馬車更叫大家不要告訴Coffee老公。（IG@coffee89921）

除Coffee外，近日離奇上榜的「車女郎」：

劉馬車和Coffee以往曾被指撞樣，Coffee曾就此大方回應，但日前劉馬車突然貼出與Coffee紙板的照片及多張拼相，出Post：「黎（嚟）緊馬車會同Coffee情侶檔合作，請大家多多支持！（其實馬車一直都同Coffee有發展地下情，而且馬車同Coffee係長期炮友，大家千祈唔好話俾Coffee老公知！）😘💕」當時Coffee都留言：「係咪真係有人會信😂？點解亂噏都可以咁多人有反應 睇嚟大家打風都好悶🙈不過睇完大家嘅留言我就安心啦 證明大家都係理性既😂😂😂😂」

劉馬車貼出與Coffee的合照，不過係紙板。（IG@carriagelau0415）

而連日來劉馬車不止一次在IG限時動態標註Coffee，Coffee今日貼出私訊截圖，自己從未接受對方的對話邀請，而劉馬車就曾在上周五私訊Coffee說：「Hello Coffee，我係馬車，黎（嚟）緊有野（嘢）想同你合作，我地（哋）之間共創最大的價值，你可以WhatsApp我再傾。」

劉馬車曾邀請Coffee合作，但不被Coffee理會。（IG@coffee89921）

Coffee就說：「其實係咪我之前無應佢，跟住佢就開始作故仔？成件事好匪夷所思，佢想博取我嘅留意係為乜嘢？關注度？咁我畀你啦。但我真係無興趣合作，啱啱放完假返嚟好忙。」有人就回覆Coffee指自己都曾被劉馬車多次騷擾，感到「好驚」，Coffee反問：「點解要驚佢？你愈驚佢愈會搵你麻煩。」對方指自己不及Coffee那麼有力量，Coffee就鼓勵說：「每個人都必須擁有保護自己嘅能力，如果遇到俾人Bully或騷擾嘅時候，如果只係驚同不停退縮，換來嘅只會係對方得逞同喜悅感，以及用更過分嘅方法去對付你。如果連保護同維護自己嘅膽量都冇，又點能夠保護自己身邊嘅人呢？」