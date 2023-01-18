尊尼特普23歲女Lily-Rose封最美星二代　被批「靠父幹」反擊網民

歐美演藝圈近來流行一個新名詞「Nepo Baby」，前面那個字是裙帶關係（Nepotism）的縮寫，合在一起主要是指在演藝界擁有明星爸媽的新生代，他們似乎不用像其他新秀一樣苦熬，就能夠得到不少好的機會，又偏偏不喜歡旁人投以羨慕又嫉妒的眼神，喜歡認為一切都是靠自己努力爭取來的，引來各方冷嘲熱諷。



引爆爭議的焦點人物，就是尊尼特普（Johnny Depp／強尼戴普）與雲妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis／凡妮莎帕哈迪斯）的女兒Lily-Rose Depp（莉莉蘿絲），她接受雜誌訪問時表示，可以用自己的經驗保證，沒有任何事情能讓你爭取到一個角色、除非你就是那個對的人，網友總是比選角人員更在意出身和背景，也許有的人很順利的被帶到門前，可是要走進門裡面需要很多的努力。

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這番言論讓義大利名模Vittoria Ceretti（維多莉亞伽蕾蒂）聽不下去，在社交平台上發文反擊：「我看到了某個人們稱之為『Nepo Baby』或別的什麼的訪問，總而言之，就是名人的女兒／兒子／表親／姪子女／外甥...讓我告訴你們，我懂那些什麼『我很努力所以我能夠在這裡』，但我真的很想看看你們撐不撐得過我事業剛開始的頭5年，不是說被拒絕而已，因為我知道你們也是有過這種經驗，你們也可以說些關於這樣的悲傷小故事，儘管到最後你們還是會回你爸在馬里布」（Malibu）豪宅裡的梳化上哭訴。然而有沒有想過連買張飛回家找家人安慰的機票的錢都沒有呢？花了好幾個小時在那邊等著試裝、試鏡，然後看到一個Nepo Baby走過你的身邊，他剛從他溫暖的名車座位上下來，有司機還有一堆助理去關心他的心理健康！你們他X的什麼都不知道要付出多少才能掙扎著讓人們把你當一回事，需要很多年！而你們輕輕鬆鬆來個一天就都有了。我也有我很敬重的Nepo Baby朋友，可是我受不了聽你在那邊把你跟我們做比較。我不是在家裡外頭有美麗的風景、裡面有舒服枕頭的環境下出生，我知道這不是你的錯，但拜托，請珍惜而且了解你的出身背景。 」

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如此長又充滿怒火的文字，讓「Nepo Baby」更成為被熱烈討論的話題，剛巧荷李活或是時尚界，越來越多的星後代加入，像Dennis Quaid（丹尼斯奎爾）與Meg Ryan（美琪賴恩／梅格瑞安）的獨生愛子Jack Quaid以《黑袍糾察隊》（The Boys）崛起，伊芬鶴健（Ethan Hawke／伊森霍克）與奧瑪花曼（Uma Thurman／鄔瑪舒嫚）的女兒Maya在《怪奇物語》（Stranger Things）受到歡迎，仙迪歌羅馥（Cindy Crawford／辛蒂克勞馥）、Heidi Klum（海迪克林／海蒂克隆）、姬摩絲（Kate Moss／凱特摩絲）等的女兒都開始在當模特兒等等，形成公眾眼光下一股難以忽視的勢力。

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外界對於「Nepo Baby」多半免不了帶著質疑，近來靠《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙）提名一堆最佳女配角的資深女星Jamie Lee Curtis（潔美李寇蒂斯），父親是195、60年代當紅英俊小生湯尼寇蒂斯、母親是《觸目驚心》（Psycho／驚魂記）女主角Jenni Lee（珍妮李），笑稱自己是「元祖Nepo Baby」，表示不能說有明星爸媽沒有幫助，特別在剛入行的時候，人家比較願意給你好的機會，只是仍需要努力才有可能成功。

Goldie Hawn（歌蒂韓）的女兒Kate Hudson（凱特哈德森）則坦言：「別的行業這種情況更嚴重。」認為靠爸靠媽族在各行各業都有，演藝界還不見得是最誇張的。湯漢斯（Tom Hanks／湯姆漢克斯）的兒子Colin也當演員，他直接回答：「這在我們家是家族事業。」也有的Nepo Baby在演藝圈發展過後，轉換跑道到別的領域，桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow／葛妮絲派楚）當年獲得奧斯卡影后，很多人批評她是靠爸媽餘蔭，贏得一堆叔伯阿姨的支持票，她近年鮮少拍戲，而是專心經營高檔購物與生活美學網站，總算可以稍微脫離「Nepo Baby」風暴。

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