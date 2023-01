尊尼特普23歲女Lily-Rose封最美星二代　被批「靠父幹」反擊網民

歐美演藝圈近來流行一個新名詞「Nepo Baby」,前面那個字是裙帶關係(Nepotism)的縮寫,合在一起主要是指在演藝界擁有明星爸媽的新生代,他們似乎不用像其他新秀一樣苦熬,就能夠得到不少好的機會,又偏偏不喜歡旁人投以羨慕又嫉妒的眼神,喜歡認為一切都是靠自己努力爭取來的,引來各方冷嘲熱諷。



引爆爭議的焦點人物,就是尊尼特普(Johnny Depp/強尼戴普)與雲妮莎帕拉迪絲(Vanessa Paradis/凡妮莎帕哈迪斯)的女兒Lily-Rose Depp(莉莉蘿絲),她接受雜誌訪問時表示,可以用自己的經驗保證,沒有任何事情能讓你爭取到一個角色、除非你就是那個對的人,網友總是比選角人員更在意出身和背景,也許有的人很順利的被帶到門前,可是要走進門裡面需要很多的努力。

這番言論讓義大利名模Vittoria Ceretti(維多莉亞伽蕾蒂)聽不下去,在社交平台上發文反擊:「我看到了某個人們稱之為『Nepo Baby』或別的什麼的訪問,總而言之,就是名人的女兒/兒子/表親/姪子女/外甥...讓我告訴你們,我懂那些什麼『我很努力所以我能夠在這裡』,但我真的很想看看你們撐不撐得過我事業剛開始的頭5年,不是說被拒絕而已,因為我知道你們也是有過這種經驗,你們也可以說些關於這樣的悲傷小故事,儘管到最後你們還是會回你爸在馬里布」(Malibu)豪宅裡的梳化上哭訴。然而有沒有想過連買張飛回家找家人安慰的機票的錢都沒有呢?花了好幾個小時在那邊等著試裝、試鏡,然後看到一個Nepo Baby走過你的身邊,他剛從他溫暖的名車座位上下來,有司機還有一堆助理去關心他的心理健康!你們他X的什麼都不知道要付出多少才能掙扎著讓人們把你當一回事,需要很多年!而你們輕輕鬆鬆來個一天就都有了。我也有我很敬重的Nepo Baby朋友,可是我受不了聽你在那邊把你跟我們做比較。我不是在家裡外頭有美麗的風景、裡面有舒服枕頭的環境下出生,我知道這不是你的錯,但拜托,請珍惜而且了解你的出身背景。 」

如此長又充滿怒火的文字,讓「Nepo Baby」更成為被熱烈討論的話題,剛巧荷李活或是時尚界,越來越多的星後代加入,像Dennis Quaid(丹尼斯奎爾)與Meg Ryan(美琪賴恩/梅格瑞安)的獨生愛子Jack Quaid以《黑袍糾察隊》(The Boys)崛起,伊芬鶴健(Ethan Hawke/伊森霍克)與奧瑪花曼(Uma Thurman/鄔瑪舒嫚)的女兒Maya在《怪奇物語》(Stranger Things)受到歡迎,仙迪歌羅馥(Cindy Crawford/辛蒂克勞馥)、Heidi Klum(海迪克林/海蒂克隆)、姬摩絲(Kate Moss/凱特摩絲)等的女兒都開始在當模特兒等等,形成公眾眼光下一股難以忽視的勢力。

外界對於「Nepo Baby」多半免不了帶著質疑,近來靠《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙)提名一堆最佳女配角的資深女星Jamie Lee Curtis(潔美李寇蒂斯),父親是195、60年代當紅英俊小生湯尼寇蒂斯、母親是《觸目驚心》(Psycho/驚魂記)女主角Jenni Lee(珍妮李),笑稱自己是「元祖Nepo Baby」,表示不能說有明星爸媽沒有幫助,特別在剛入行的時候,人家比較願意給你好的機會,只是仍需要努力才有可能成功。

Goldie Hawn(歌蒂韓)的女兒Kate Hudson(凱特哈德森)則坦言:「別的行業這種情況更嚴重。」認為靠爸靠媽族在各行各業都有,演藝界還不見得是最誇張的。湯漢斯(Tom Hanks/湯姆漢克斯)的兒子Colin也當演員,他直接回答:「這在我們家是家族事業。」也有的Nepo Baby在演藝圈發展過後,轉換跑道到別的領域,桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow/葛妮絲派楚)當年獲得奧斯卡影后,很多人批評她是靠爸媽餘蔭,贏得一堆叔伯阿姨的支持票,她近年鮮少拍戲,而是專心經營高檔購物與生活美學網站,總算可以稍微脫離「Nepo Baby」風暴。

