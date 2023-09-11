肖戰白百何《驕陽伴我》五大賣點逐個數　30+能為自己而活嗎？

陸劇演技派男女神肖戰和白百何主演時裝陸劇《驕陽伴我》，兩人分別在劇中飾演知名廣告導演「簡冰」以及為追求女神腳步而踏入廣告業的職場菜鳥「盛陽」，展開一場浪漫的愛情與成長之路。



由於該劇在職場社畜生活、透徹的婚姻關係、30歲後的種種心聲非常細膩，許多劇情都與現實生活非常貼近，就連父母在家吵架的名場面都一模一樣，兩老鬥嘴「跟你在一起我過過一天好日子嗎？」、「你幫我做過一件家事嗎？」，讓網民驚嘆：「導演是在我家裝監視器了嗎？」（點圖放大看「《驕陽伴我》五大賣點」👇👇👇）

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看點一：職場金句不斷，吐槽社會寫實不手軟

《驕陽伴我》中常會有很多職場上社畜非常有共鳴的點，包含談論職場裡常遇到的鳥事、搶功勞的主管，已在廣告業界站穩地位的導演簡冰（白百何 飾）會告訴剛入社會不久，滿腔熱血的菜鳥盛陽（肖戰 飾），別與那老奸巨猾的組長太過對立，她説：「欲成大樹、莫與草爭、將軍有劍、不斬蒼蠅」，一段話點醒盛陽。

看點二：令人窒息、爭吵不斷的中老年家庭與婚姻危機

盛陽的家庭並不富裕，爸爸是做環保清潔員，媽媽在超市做生鮮處理人員，家庭氛圍也非常接地氣，雖然清苦但仍保有溫暖，許多觀眾在看到這對老夫妻吵架時，都被被觸動。尤其老夫妻為了爭執是否該花1萬2買一條裙子吵翻天的時候，最讓觀眾覺得窒息，就像重現許多人曾經或正在經歷父母鬧離婚的階段，也透過許多令人動容的過程，給觀眾一個心理出口。

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看點三：瘋狂撒糖十歲年齡差姐弟戀，下廚天天等門可愛指數爆棚

高甜預警姐弟戀陸劇《驕陽伴我》，劇中一名職場菜鳥「盛陽」（肖戰 飾），多年來將廣告導演「簡冰」（白百何 飾）視為心目中的女神，甚至追隨她的腳步進入廣告業，兩人再次偶遇後，盛陽正式展開追求御姐之路，甚至多次酒醉的簡冰，護送到府、親自下廚、修水管又會哄姐姐，甚至時不時會在姐姐門口等門，不禁讓網民留言：「根本治癒系男友」、「好想被肖戰等門」。霸氣直率的導演簡冰，更立下超有感金句：「這世界上所有的戀愛都是姐弟戀，你們男生什麼時候長大過？」令網民大讚「值得收藏」、「男生長大只長歲數」。

看點四：深度探討女性面對社會上性別差異與自我認同

劇中兩人所面臨職場的不公與抉擇也備受討論，一開始簡冰就一直被以「女導演」稱呼，還會不尊重她的專業，覺得她是她大導演老公底下的人，不把她當成一個獨立個體。劇中白百何還闡述一段女性很有共鳴的金句：「如果一個詞，只能形容女人，不能形容男人，那就是一種綁架，比如說『賢慧』」、「一個女人的成功與否為什麼要用婚姻來定義呢？難道這個人沒有朋友嗎？沒有工作嗎？除了男人沒有其他方式可以證明自己的魅力嗎？」等等都讓觀眾非常認同。

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看點五：30+的人生，還能為自己活嗎？

劇中也談到30歲後的職場人心聲，「有人說人過三十，為自己而活的人生就結束了，所有的自戀和做作都應該有所收斂，所有的追求和理想，都應該為了老公、孩子和父母，只要他們衣食無憂、平安健康，你就不應另有所求」、「這世界上沒有什麼天經地義和理所當然，是不是人到中年在心，不在年齡，少年有任性的權利，我也有！」、「聽說人一輩子的危機有三次，想死是青春期危機，怕死是老年危機，既想死又怕死就是中年危機」，探討人們一旦過了三十，就將面臨失去自我的生活，走向背負責任的日子，句句正中在這個階段徘徊無助的人的心。

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