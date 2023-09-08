驕陽伴我劇評｜肖戰新劇創近5年收視新高　靠貼地劇情突圍吸好評

最近，《驕陽伴我》的播出給不少都市劇迷們解了渴。這部講述新人設計師和資深廣告導演因誤會重新結緣、攜手前行的情感劇，憑藉清新的畫風和鬆弛有度的情節，迅速吸引了不同年齡、不同圈層的觀眾。



《驕陽伴我》開播當晚，劇集平均收視率1.4707%，峰值1.5977% ，創下近五年同日新高。「盛陽演我下班」、「被簡冰的清醒發言爽到」等話題在微博、抖音上討論度居高不下。大家因盛陽（肖戰 飾）在賓館精心照顧卻忘記留聯繫方式而發笑，也為簡冰（白百何 飾）貌合神離的婚姻感到揪心。

都市情感劇一度是電視時代的主力，儘管如今播放載體嬗變、觀眾趣味更迭，這一類型劇仍有龐大的受眾基本盤。《驕陽伴我》並未選擇在舒適區裡複製成功的創作套路，而是在既有類型中尋求突破，男女主的情感心路、事業成長與煙火氣在故事中融合出了嶄新的味道。

【圖輯】點圖放大看更多《驕陽伴我》劇照👇👇👇

+ 12

《驕陽伴我》點亮彼此的愛情光束

從前愛情是必需品，如今的都市生活中，原子化和越來越高的生活成本讓愛情逐漸成為難得的奢侈品。表面獨立的我們疲於奔命，內心仍然期待「一盞燈只為自己點亮」的溫暖。

盛陽和簡冰是兩個命運軌跡完全不同，但卻都為生活所困的人。工作不久的盛陽廣告行業最底層打工人，能力強但嘴不夠甜，不被器重且經常被領導針對，一邊加班一邊應付家裡的催婚。他是20+職場新人的真實寫照，心懷熱愛卻總在工作中跌跌撞撞。

事業有成的簡冰，是部分30+獨立女性群體的縮影。廣告拍攝手到擒來，有行業地位，但卻在一塌糊塗的婚姻中心力交瘁。

【相關圖輯】9月7套必睇陸劇推薦：肖戰《驕陽伴我》、黃曉明《好事成雙》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

盛陽童年曾被簡冰的公益作品深深觸動，從事廣告設計工作後一直期待與簡冰重逢。影視作品對「久別重逢」有無數種寫法，大多是用熱淚盈眶來圓滿久別的遺憾，像盛陽和簡冰這種趣味與驚喜交織的「單邊重逢」，在陸劇裡並不多見。

兩個獨具鋒芒的人，原本過著平行生活，卻陰差陽錯地在西餐廳坐到了一桌。命運的軌跡再一次重疊，盛陽本期待簡冰能記得自己，但只迎來了「你們年輕小孩還用這一套搭訕」的問候和突如其來的花盆攻擊。這種清醒與酒醉的錯位重逢，讓人會心一笑，也提升了觀眾對情感線後續的期待感。

出於對其才華的仰慕和憧憬，盛陽初始靠近簡冰是純粹而小心翼翼的。在床頭放好水杯和充電寶的細緻，准點下班的狂奔，冒雨送獎盃……盛陽點滴的真誠逐漸彙聚成光束，照亮了簡冰的孤獨和失意。

【圖輯】點圖放大看更多肖戰微博靚相👇👇👇

+ 26

很久以前，簡冰的作品曾像太陽一般帶青春期的盛陽走出迷茫，如今，盛陽身體力行的關懷也給予簡冰陽光般的溫暖。這種跨越時間的精神治癒，讓兩人互為彼此的「充電站」，何嘗不是另一種命運感十足的雙向奔赴呢？

都市情感劇的愛情之所以更有落地感，是因為能看到愛情萌發的過程，而不是只直接快進到開花結果。《驕陽伴我》的感情正是如此，注重情境塑造和細水長流的鋪墊，在前幾集中，我們能清晰地感受兩個獨立的靈魂緣何走近、彼此取暖。

《驕陽伴我》群像勾勒，靠近生活本質

情感本質上是人與人的能量交換，情感劇對人的刻畫如同支撐扇面的扇骨，角色夠鮮活，情感才能立得住。《驕陽伴我》對「人」的關照是全方位的。《驕陽伴我》並沒有因為情感劇的定位而減弱對職場部分的勾勒，故事以兩個主角為軸心，輻射周邊人物，映照出打工人和創業者各自的困苦與艱辛。

任勞任怨的盛陽是職場中的理想戰友，能力強也夠仗義，但職場並非「強者通吃」的地方，盛陽的能力與他得到的待遇並不匹配。開會時被領導盜用創意，聚餐時被強行罰酒，工作再出色也不如能說會道的宋晨（劉迅 飾）在上司面前吃得開。

【相關圖輯】2023年6套黑馬陸劇推薦 《漫長的季節》奪豆瓣9分 獲封推理神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

遇到困難喊盛陽的宋晨，靠捷徑進公司實習的潘柔（向涵之飾）多少都能在身邊找到「原型」。盛陽除了幫扶不成熟的同事，還要獨自消化領導的刁難與嘲諷。這種對新人職場境遇的切實還原，讓不少觀眾仿佛看到了「世界上的另一個我」。

除了職場新人，劇集不乏對成熟職業女性的關照。優雅幹練的梁珊珊（朱珠 飾）代表著靠得住好閨密，她的出現意味著安全感。簡冰同樣獨立、清醒，但身為內容輸出者，她並非職場劇中尋常的精英女性形象一般時刻保持精緻和體面。

簡冰對專業能力自信，在片場因性別被客戶質疑專業性，會以出色的拍攝給予回擊。同時，劇集也不回避她身上猶豫與掙扎的部分。對待薛易明（田雨飾）的不忠和婚姻情感的變質，簡冰表面抽刀斷水但內心並非毫無痛感，險些因為醉酒鬧出笑話。

這種對失意狀態的刻畫，讓角色跳出了被凝視的框架，也更接近現實中的女性群體。

劇中還有兩個十分吸睛的角色，分別是楊皓宇和王琳飾演的盛爸（盛向前）、盛媽（羅美娟）。故事並沒有將兩人塑造成隻圍著盛陽轉的中式父母，反而用生活化的細節，和不著痕跡的表演，勾勒出詼諧可愛的長輩形象。

【相關圖輯】2023陸劇推薦｜網民力推7套冷門陸劇《如此可愛的我們》意外催淚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

面對兒子晚歸，羅美娟會責怪盛向前不跟兒子溝通「男人間深入的話題」；羅美娟嚮往西餐廳，盛向前就拿臨期的葡萄汁冒充葡萄酒營造氛圍。他們恰如年輕人最想擁有的那類父母，互動有趣，也懂得給子女留出空間。難怪有觀眾直言，想看羅美娟和盛向前更多的「老年番外」。

可以說，《驕陽伴我》中沒有懸空的角色和多餘的情節，每個人物都有現實的影子，每個場景、每次相遇都構成生活的一環。我們在男女主的成長歷程裡見證陣痛與陪伴，也沉浸於親情與煙火氣。多條情感脈絡透過群像視角交匯、融合，最終抵達了生活的真實與豐富。

《驕陽伴我》細膩筆觸，輕盈落地

角色與生活方式的多元無形增加了故事的厚度，但《驕陽伴我》的面貌並沒有因此變得刻板、嚴肅，反而給人輕快、和諧的觀感。

這與劇集生活流的敘事方式有關，它於毛邊處起筆，找到了浪漫與現實之間最巧妙的平衡點。劇中，盛陽的愛情觀與爸媽明顯不和，羅美娟發動催婚連環Call的頻率令人頭大，但劇集並不熱衷展示觀點的隔代碰撞。

羅美娟叫兒子來試新衣服，一邊讓兒子別摘標籤，一邊將兒子比喻成快過季的襯衫，幾句俏皮的對白，既立住了羅美娟精打細算的形象，也消解了劍拔弩張的衝突感。

這種詼諧同樣存在于盛陽與簡冰的情感敘事中。盛陽偷偷翻看簡冰的頒獎視頻，發現是夫妻二人的恩愛過去立刻關掉了電腦。簡冰一眼看出盛陽在做的文檔是初稿，只用一個“糙”字回復，言簡意賅但殺傷力十足。這些趣味時刻源於創作者對生活的細膩捕捉，增強了日常感，也讓情感的升溫更顯自然、妥當。

故事之外，都市劇畫面的呈現也需拿捏真實的分寸。《驕陽伴我》並沒有為追求美感而過度使用濾鏡，畫面始終清新透亮，光影色調隨著場景、時間的推移有明顯區分，與娓娓道來的故事線相得益彰。

這或許和導演的攝影師經歷有關，宋曉飛導演曾拍攝過《一代宗師》、《泰囧》、《情聖》，也執導過熱播劇《雪中悍刀行》，注重視覺藝術質感與年輕化表達的平衡。此外，《驕陽伴我》還彙聚了曾獲白玉蘭最佳編劇獎的李瀟、《懸崖之上》、《八佰》的美術總監林木等金牌主創，讓故事的厚度與美學質感更上一層樓。

《驕陽伴我》用迥異、生動的群像打開了不同群體的生活方式，劇中人攜手追夢、彼此照耀的同時，也如驕陽般照亮了螢幕外的我們。烏雲散開，盛陽與簡冰的緣分才剛剛開始。接下來，盛陽與夥伴們還會如何跟上司鬥智鬥勇？簡冰能否順利擺脫渣男走向新生活？「驕陽伴我」的生活，仍值得更多期待。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】