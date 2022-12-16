木村拓哉大女真厲害　心美日本Apple Store演奏長笛　獲庫克大讚

木村拓哉和工藤靜香的一雙愛女心美（Cocomi）與光希（koki），外貌姣好又有才華，出道後隨即受到全球矚目。小女兒光希不僅演技佳，也時常擔任模特兒，在演藝圈和時尚圈都相當活躍。長女心美除了擔任模特兒之外，也是一名長笛演奏家，近日即將推出演奏專輯。



她12月13日受邀到日本Apple Store進行演奏時，訪日的蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）也到場，對心美的演奏讚不絕口。

即睇木村心美當日演出花絮及日常練苗狀況：（按圖了解）

+ 8

綜合日媒報道，Apple Store表參道店於12月13日舉行音樂會「Exclusive古典與空間音訊的世界with Cocomi」。這是他們在新冠疫情後首次舉辦音樂活動，特別來賓正是木村長女心美。Apple表參道為了這一天準備巨大螢幕，並特別設置一台鋼琴。身穿西裝的心美登場後，會場響起熱烈的拍手聲，心美隨即在伴奏下開始演奏。

由於蘋果行政總裁克（Tim Cook）正好拜訪日本，他當天也到場聆聽心美的演出，兩人於演奏後一同交談、合照。庫克後來於Twitter表示，心美用摩登的音調，演繹出新世代的古典樂，並感謝心美精彩的演出。

心美也於演奏後在IG興奮地表示，她在這次的活動中，與知名鋼琴家谷昂登一起演出了3首曲子，而且還跟庫克打了招呼，讓她感到相當光榮。

▼過往演奏片段▼

相關文章：木村拓哉48歲生日被「出賣」 老婆工藤靜香唔夠心美光希咁大膽？

+ 3

▼▼▼木村光希、心美曾開Live爆笑複製父母Chok樣、笑指老竇太靚仔成擇偶阻礙▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

大咖男星傳想不開！陳屍「汽車旅館」享年40歲 妻悲喊：離開了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】