降血糖｜砂糖有哪些健康的代替品？中谷美紀選的比木村拓哉更理想

現代人注重飲食健康，近來更因為糖類被認為營養價值不高，掀起一股「減糖」的飲食風潮。



這股風潮也吹近了日本演藝圈內，像是日本女星中谷美紀，以及木村拓哉和工藤静香夫妻，都曾公開表示過要減少砂糖的攝取。然而因為作法的不同，實際的效果也大不相同。

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根據日本媒體《文春Online》報道，中谷曾經追求素食者的生活，但也因此都有粉刺的困擾，健康時有狀況。2010年驗血時，她被診斷出體內的鋅含量不足，而鋅得靠動物性蛋白質攝取。加上她平常愛吃白米、意大利麵，吸收太多糖份，使得血糖值偏高、肌膚品質變差。

於是，醫生建議中谷要多吃肉，並且減少糖份攝取。於是中谷改吃蕎麥和玄米當主餐，並且使用「羅漢果」代替砂糖。日本糖尿病醫生山田悟指出，羅漢果主要是刺激舌頭，讓人以為有甜味的錯覺，但實際上不會被吸收，因此血糖也不會暴增，確實是很好的替代品。現在的中谷美紀即使年過40，仍然保有青春美貌，其中一部份就歸功於飲食控制得宜。

同樣公開表示要「拒絕砂糖」的，還有木村拓哉和工藤静香夫妻。不過，做為砂糖的替代品，他們則是選用了寡糖、黑糖、紅菜頭糖、椰子糖和蜂蜜等等，形象上比砂糖更為健康的食材。

但山田認為，像寡糖確實因為能夠整腸，而被認為有健康功效，但還是會造成血糖上升。蜂蜜內也有許多果糖，如果攝取過量，也會有脂肪肝、肥胖、尿酸值上升的風險。其他種類的糖也是如此。只能說木村夫婦的作法，最終的效果恐怕有限。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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