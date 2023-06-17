深圳美食打卡｜周杰倫最愛台式茶飲店　麥吉machi奶酪奶茶必試

搶不到巡迴演唱會門票，周董周杰倫同款奶茶必衝！



「麥吉machi machi」紅足4年啦！周董摯愛奶茶「空降」深圳萬象匯，好喝又好看，一起來打卡吧！

麥吉火爆全球 周董同款so machi👇👇👇

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新店「空降」深圳萬象匯！

從2018年在台北第一家落地，麥吉迅速火遍全球。無論是哪個門店都大排長龍，終於又一家在深圳布吉萬象匯「空降」啦！奶茶控們一定不要錯過！

喝麥吉 machi machi 的 n 個理由

1. 周董摯愛

奶茶boy周董的IG裏，出現麥吉的頻率真的超高！到店打卡、推薦給好友歌迷，不難看出周天王真的很愛這一口～雖然搶不到周董演唱會門票，但是可以來打卡同款！

2. MV出境

雖然已經過去3年了，回顧一下周董的老歌吧～在《說好不哭》專輯裏，女主角就是在麥吉machi machi打工，歌迷們又多了一家就近可以打卡MV同款的店啦！

3. 爆火出圈

全球有50+門店，剛在大陸開業的時候幾乎每一家都排隊。在各大社交平台，麥吉都是生活儀式感朋友們的忠實打卡對象。從奶茶口味到店裏簡潔又不失可愛的裝修，都很值得一探！

麥吉點單攻略：盲選！都不會出錯👇👇👇

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1. 招牌必喝．這個小方瓶你一定見過！

麥吉獨創的奶酪奶茶，可愛的小方瓶造型和標誌性的奶酪打底。即使完全不關注奶茶，也一定見過這一款！既是飲品又是甜品，一次收穫雙份快樂，周董同款就是它哦！

可以喝的「甜品」

把奶酪融入奶茶，是麥吉的研發團隊研究出的第一款爆品。把奶酪以液體的形式加入奶茶裏，等4-6小時凝固後再加入奶茶。

固體奶酪在瓶子裏形成好看的分層，醇香絲滑的奶酪同時增加了飲品多層次的飲用體驗！

攪一攪，口感不一樣！

喝之前攪一攪是奶酪奶茶系列特別又有趣的喝法，攪一攪、搖一搖，再猛吸上一口！感受茶乳與奶酪交融帶來的豐富口感，像是給口腔做了一次舒適的SPA！

多個口味任你選！

奶酪奶茶系列最推薦經典的奶酪奶茶、甜蜜cp草莓鮮奶和抹茶控不能錯過的靜岡抹茶奶酪。奶酪奶茶絲滑醇香、草莓鮮奶甜而不膩、靜岡抹茶奶酪香氣濃郁，不苦不澀！

2. 烤布蕾奶茶．多巴胺炸彈！

除了經典的奶酪奶茶系列，麥吉的另一款爆品是烤布蕾奶茶。每一杯都有滿滿的布蕾（焦糖燉蛋），焦糖香混着濃郁的奶茶香，光聽着就幸福起來啦！多巴胺炸彈！

焦糖用火烤到金黃酥脆，吸管猛吸一口，嫩滑的布丁、香甜的焦糖、配上奶茶的奶香和淡淡茶味！一口大滿足！

3. 芝士純茶系列．芝士腦袋狂喜！

這個系列芝士腦袋必衝！每日手打而成的芝士奶蓋，口感綿密、芝士味濃厚，和較為清淡的純茶茶底很好的中和，不會太膩也不會太過於寡淡。

有芝士日月潭紅茶和芝士茉香綠兩款，日月潭紅茶有天然的肉桂香和麥芽風味，豐富又特別的口感一口一口停不下來！茉香綠淡淡的茉莉味很清爽，一口入夏的感覺～

4. 那麼大檸檬茶．一杯喝到爽！

最後就是那麼大檸檬茶啦，不同於現在常見的手打檸檬茶，麥吉這款茶味會重一些，是真的可以看到半顆檸檬浮起來。滿滿一杯喝起來好過癮！

隨時隨地machi machi一下！

店內打卡，儀式感upup！

店裏有一面可愛的三色座椅牆，跟朋友來打卡拍照或是坐下來聊聊天都很快樂，儀式感女孩必備項目！這次萬象匯門店也有哦～

出行必備，好喝又好拍～

跟好朋友出門也帶上一杯，不僅好喝，還是拍照的百搭單品！隨時隨地都能machi一下的感覺也太快樂嚕！

麥吉machi machi

店鋪訊息：

布吉萬象匯店：深圳市龍崗區布吉街道羅崗社區信義荔景御園E區1棟L269

壹方天地店：深圳市龍華區龍華大道3639號壹方天地D區

海上世界店：深圳市南山區海上世界地鐵A口

中航城店：深圳市福田區華強北中航苑173-2號

光明萬達店：深圳市光明區光明萬達廣場3F3009B

營業時間：10:00-22:00



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