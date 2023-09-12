海賊王真人版｜新田真劍佑IG增百萬粉絲　老婆竟是大7歲息影女星

26歲的新田真劍佑最近憑藉真人版「航海王」中索隆一角，帥到成為網路最有人氣話題人物。他原本就是日本「國寶級帥哥」的代表，這下知名度更上層樓，連IG都激增百萬粉絲追蹤，效應極為驚人。



新田真劍佑是老牌影星千葉真一之子，他在洛杉磯出生長大，擁有178厘米優秀身高，讓他進入演藝圈後，特別受到漫畫改編的影視作品青睞。千葉真一熱愛武術等運動，上了年紀仍有一身健壯體魄。新田真劍佑耳濡目染下，也對各項運動抱持高度興趣，他也因此體態挺拔，廣受精品品牌青睞。

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台灣網友翻出他過去與品牌員工合照的影片，因為正巧全場員工清一色都是女性，在看到新田真劍佑進場的瞬間，竟全都難掩激動和害羞。經典畫面被戲稱為「人帥真好」，也證實新田真劍佑本人魅力強大。

不過剛認識他的女性粉絲們可要心碎了，新田真劍佑雖然年紀輕輕，卻已經是人夫，同時也是新手爸爸。他1月時和弟弟真榮田鄉敦同日宣布結婚，另一半是大他7歲的息影女星岡本奈月，現在已經轉行從事美容業。

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新田真劍佑對妻子一見鍾情，完全不在意自己人氣受影響，堅持與她共組家庭。日前媒體披露他正陪老婆待產，現在可能已經悄悄當爸。

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