海賊王真人版｜數據揭秘5大主角邊個先係最紅　卓洛山治迷倒網民

日本人氣動漫《ONE PIECE海賊王》（台譯《航海王》）於近期推出Netflix真人版劇集，一上線一刻引發話題，其中大家最關的便是劇中角色的還原度，除了主角路飛之外，主要角色群中的卓洛、娜美、山治、索柏等人也備受關注，在該劇開播後網路上馬上出現許多相關討論。



《ONE PIECE海賊王》真人版引發話題！這些角色是網民矚目焦點

《ONE PIECE海賊王》真人版劇集於8月31日在Netflix上架，這部由尾田榮一郎創作的超人氣動漫作品傳出改編真人版的消息後，立刻引起粉絲關注，先前釋出劇照及預告時也帶起一波討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「《ONE PIECE海賊王》真人版」近一年的總聲量為26,556筆，明顯的討論高峰分別為視覺圖公開、前導預告釋出、正式預告釋出、劇集開播等4個時間點。

【相關圖輯】ONE PIECE海賊王真人版｜登84國Netflix排行第1名 8大賣點逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

從《ONE PIECE海賊王》真人版劇集近一年的探索概念中可以看見，劇集中網路討論最頻繁的角色分別為卓洛（新田真劍佑飾）、山治（Taz Skylar飾）以及路飛（Iñaki Godoy飾）。除了主角路飛及飾演該角色的墨西哥演員Iñaki Godoy受到矚目外，在劇集開播後，卓洛和山治這兩個角色更是因為帥氣的外型引發話題。

真人版兩大顏值擔當！卓洛、山治迷倒一班網民

真人版劇集卓洛一角由美籍日裔男星新田真劍佑飾演，過去也曾出演過《東京喰種》、《花牌情緣》、《神劍闖江湖 最終章》等動漫真人化作品。身為《ONE PIECE海賊王》五位主演中唯一的亞裔演員，新田真劍佑在開播後被譽為真人版卓洛的最佳人選，稜角分明的帥氣臉龐再加上精實的倒三角身材，在劇集開播後迷到一班網民，「卓洛超帥」、「卓洛很可以」、「新田真劍佑演技詮釋得太到位了」、「卓洛真的顏值爆炸」。

【相關圖輯】ONE PIECE真人版｜日女還原娜美魔鬼身材 網民：揮底Emily Rudd（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

除了卓洛外，飾演山治的西班牙裔英國演員Taz Skylar也因為英俊的外表受到網民關注，紳士形象引發話題，和卓洛並稱《ONE PIECE海賊王》真人版兩大顏值擔當。過去動漫改編的真人版作品總是會在選角、造型上受到原作粉絲批評，往往都被戲稱為「慘遭真人化」。不過這次的《ONE PIECE海賊王》真人版，意外在選角方面得到許多好評，是難得「沒有崩壞」的動漫真人版作品。

「《航海王》（ONE PIECE）」近一年聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用）

不過還是有網民點出一些美中不足的地方，例如有人認為真人版的娜美在身材和造型方面不夠還原動漫中的形象。此外，娜美的「義姐」虹子一角，在原作中是皮膚白皙的藍髮女子，然而在真人版中找來非裔演員飾演該角色，被許多粉絲質疑沒有忠於原著。

「《航海王》（ONE PIECE）」近一年探索概念。（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月04日至2023年09月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《航海王》真人版』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



延伸閱讀：

一定要慘遭凌辱？ 什麼是「冰箱裡的女人」？ 只為了讓男人一夜長大的屍體們

不可以色色？《進擊的巨人》無性別巨人全裸 「這國家」幫穿四角或三角蕾絲內褲遮羞

這次真的宮崎駿退休作？最新電影《你想活出怎樣的人生》上映時間曝光 日本節目整理「宮崎駿的引退詐欺史」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】