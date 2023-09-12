ONE PIECE海賊王真人版6件事　Netflix如何順利「收買」原著粉？

在Netflix上架《ONE PIECE海賊王》（台譯《航海王》））真人劇集前，原著粉們早已準備好了各式各樣的炮彈，就等著上線後瘋狂輸出。



但劇集上架後，不僅負評潮並未到來，而且根據Netflix公佈的資料，該劇首周獲得了全球英語電視劇分類播放量的第一名，在86個國家與地區拿下冠軍寶座的成績更是打破了紀錄。

伴隨播放量大爆發的，是日漫改編真人影視作品罕見的堅挺口碑。經過一周多的沉澱，本劇爛番茄新鮮度從最初的83%小幅上漲至85%，爆米花指數更是高達96%。

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原著粉收回了已拔出一半的30米大長刀，轉而討論選角契合度、名場面還原度、劇情刪改，挖掘埋藏在細節中的彩蛋，以及暢想未來篇章和登場人物。甚至有人像擔心《封神》後兩部一樣，為了能讓續訂早日官宣，呼籲大家通過正版途徑觀看，貢獻有效播放。

都說失敗是成功之母，但為什麼偏偏那麼多母親才帶出了這麼一個孩子呢？《ONE PIECE海賊王》真人劇集究竟做對了什麼，才順利「收買」原著粉呢？

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01

早在2017年，《週刊少年JUMP》主編中野博之便宣佈漫畫《ONE PIECE海賊王》將推出真人版海外電視劇。當時粉絲群並不看好。

畢竟熱血類日漫改編成影視作品，除了《浪客劍心》等少數幾部外，能看者寥寥。尤其是交給美國人製作的話，更是誕生過《龍珠》真人電影這種豆瓣僅3.7分的災難。

Netflix改編日漫的成績更差，劇集版《星際牛仔》（Cowboy Bebop）和電影版《死亡筆記》（Death Note）都基本上沒有存在感。

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隨後公佈的消息，都向著「不靠譜」奔去。最早一批演員陣容裡，除了飾演卓洛的新田真劍佑外，草帽團五大元老的其他幾位，都選用了美國本土成長起來的童星。這些人雖然作品清單很長，但形象上太「乖乖」，湊一起感覺就像要演迪士尼頻道的校園青春片一般。

好在製片人發生了更換。第二次公佈演員陣容時，墨西哥演員演路飛、日本演員演卓洛、美國演員演娜美、非洲裔演員演烏索普、英國演員演山治，才至少和作者尾田榮一郎的人物設想基本匹配上了。

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02

劇集上架前粉絲對選角的吐槽，主要集中在顏值不高和特徵還原不夠上。劇集上線後，粉絲發現這些之前靜態圖裡覺得很刺眼的細節，到了動態時很容易看著看著就接納了。

和美漫喜歡設計超級英雄的戰衣類似，日漫作者普遍喜歡設計花樣繁多的髮型和身體特徵。動漫展活動上的cosplay玩家們，最擅長的也正是還原這種誇張的設計。

以前漫改影視作品也曾為了還原而還原，結果搞得不倫不類。《ONE PIECE海賊王》真人劇集在還原尺度上的把握，非常值得後來者借鑒。

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本劇以現實世界的邏輯為邊界。不超過邊界的，比如卓洛、娜美的髮色，都予以保留。而一些超過邊界的，比如娜美的胸腰比、烏索普鼻子的長度、山治的卷眉毛等，都剔除了。

再加上這批演員之前的作品少，不至於臉熟，而且演技上都比較扎實，對原人物的言行特徵、內心狀態把握準確。於是即使是原著粉，也大都看著看著就順眼了。

03

梅利號的片場照剛公佈時，確實把粉絲們嚇死。在漫畫版早期的篇章裡，線條還沒有那麼複雜。梅利號的羊頭是可愛風的。粉絲沒想到真人劇集裡梅利號的羊頭會如此畫風大變。

動畫版（右）和真人版梅利號對比（《ONE PIECE海賊王》劇照》、漫畫截圖）

這就是單一視角和全域視角的差別。突然切入畫風大變的梅利號，肯定有些不適應；先看過兩集後再在第三集裡與梅利號重逢，就不會感覺那麼嚇人了。雖然這款梅利號失去了原作的可愛一面，但它與本劇整體的置景風格是統一的。

本劇改編的是漫畫最初的東海篇，那時候尾田的畫風相對後期是比較簡潔的。真人劇集把整體的置景、道具的複雜度都提升了，一方面更符合真人奇幻冒險大片的質感，另一方面也不需要在後續的篇章裡畫風大變。

04

東海篇在漫畫版裡佔據了前100話，以一週一話更新來算，不考慮休刊因素也需要兩年時間。將其壓縮進8集、每集60分鐘之中，刪改在所難免。

讓粉絲能夠接受的是，草帽一夥的主線故事，基本上只用到了刪減和合併，很少出現改。一些最重要的高光場面、臺詞，都被很好地保留。尾田踐行了必須做到他滿意才能讓劇集上線的承諾。

改動較多的是海軍部分，以及作為參照線的克比的成長故事。克比是原著裡最早登場的角色之一，是尾田有意埋下的「海軍版路飛」。然而，在中期很長一段時間裡，克比處於「下線」狀態，甚至由於塑造手法上的不夠到位，很多粉絲是討厭他的。

近兩三年，尾田在漫畫的連載中重新讓克比「上線」，並「突變」為海軍勢力新時代的旗手。克比人物弧線的不夠完整，算得上是尾田26年超長連載所留下的諸多遺憾之一。

戲份大增的克比（《ONE PIECE海賊王》劇照）

第一季裡克比全程線上，並且與同樣加戲很多的卡普中將撐起了海軍線。克比的前期鋪墊，得到了一次非常充分的補充。這在一直追漫畫更新的讀者群裡，加分很多。粉絲群體裡對本劇最喜歡角色的投票中，克比大都排在前列。

05

和很多連載年數過長的漫畫會遭遇的情形一樣，《ONE PIECE海賊王》的戰鬥場面初期想像力爆棚，後期有所下滑，逐漸演變成對招中的力強者勝。作為惡魔果實為戰鬥主基調的早期篇章，劇集沒有濫用電腦特效，回避掉了很多潛在負評。

第一季著重刻畫的是路飛的橡膠果實和小丑巴基的四分五裂果實。果實能力發動時，人物和環境的銜接還是非常自然的。

日漫出招必須喊出必殺技名字的傳統，曾給真人改編帶來很大困擾。《浪客劍心》（台譯《神劍闖江湖》）採取了拋棄策略，完全不喊招式名。如何能既保留傳統，又不顯得那麼傻裡傻氣呢？本劇給出的方案是：減少重複+自我調侃。

首先，絕不可以每次出招都喊。原作裡的「招式起名大師」卓洛，竟然在劇中一次都沒喊出自己的招式名。即使是他挑戰鷹眼，使出了最能讓粉絲DNA大動的「三刀流奧義·三千世界」都沒喊。娜美也沒喊過，烏索普和山治則各喊了一次。路飛喊得最多，但也只是每個招式第一次出現時喊一次。

其次，劇集前後兩次，分別通過路飛和山治的嘴，說出「所有偉大的鬥士，都會喊出他們的必殺技」來自我調侃，讓放置真人環境裡本應無比尷尬的日漫老傳統，燃起了中二之魂。

06

本劇的首席編劇兼製片人Matt Owens是原著的超級粉絲，因此能牢牢地抓住原著「夢想」和「夥伴」這兩個關鍵字，並且即使是有些人物和劇情被刪減或合併，也會以彩蛋的形式出現。

而且他還很懂《ONE PIECE海賊王》被粉絲們玩出的梗，比如「熊貓人梗」、「阿金梗」、「卓洛山治CP梗」等等。這些彩蛋又讓粉絲在接納之餘，有了更進一步研究的動力。

繼井上雄彥憑藉《男兒當入樽》（SLAM DUNK／台譯《灌籃高手》）大電影跨界電影導演成功後，尾田榮一郎也憑藉《ONE PIECE海賊王》真人劇集成功跨界真人劇集監製。果然，能「收買」了粉絲的改編，才能抓住現在、奔向未來。

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