海賊王真人版｜網民發現1秒穿崩位　卓洛名刀被折成「和道L文字」

【ONE PIECE海賊王真人版】人氣動漫《ONE PIECE海賊王》最近在Netflix推出真人版影集，雖然先前在選角部分引發一些討論，但近期觀後佳評如潮。而1日時有眼尖網友發現，影集在一段打鬥場景，角色卓洛招牌三刀的「和道一文字」，在翻滾時被折成「L文字」，畫面被網友擷取下來，引發熱議。



Netflix《ONE PIECE海賊王》第一集中，即邁入主角路飛對卓洛產生興趣，並試圖從海軍蒙卡上校手中解救他的劇情；但是，在打鬥場景中，蒙卡上校巨斧一剁，卓洛也帥氣翻滾閃過，但畫面一瞬間，可見卓洛背後的武士刀「和道一文字」卻呈現90度彎折，穿幫畫面造成不少討論。

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對此，不少日本Twitter（現為X）網友戲稱是「和道く（ku）文字」，甚有人笑是「路飛覺醒（果實）影響」；歐美推友則表示，「有夠尷尬」、「誰能來tag導演？這啥」。光是日本推友分享影片，截至目前已獲2.3千萬次觀看。

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不過，Netflix《ONE PIECE海賊王》真人版8月底上片到目前為止表現不俗，在爛番茄獲得96％觀眾好評，也還未聽見太多粉絲觀後怒批又「慘遭真人化」，這在Netflix以往推出的動漫改編影集當中實屬罕見；有些播沒多久就下架、取消第二季製作的東西，近年是時有所聞。

在此之前，Netflix《ONE PIECE海賊王》選角常被一些酸「政確」；事實上，原作者尾田榮一郎曾在第56集單行本，回覆讀者提問：「主角若在現實國籍為何」？尾田榮一郎以角色印象來答覆，路飛巴西、卓洛日本、烏索普非洲、山治法國、索柏加拿大、羅賓俄羅斯、芬奇美國、布魯克奧地利。

尾田榮一郎在發行第56本已回覆讀者「路飛若在現實」並非日本人，而是巴西人。（《ONE PIECE海賊王》劇照）

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