海賊王真人版｜64歲荷里活巨星自薦演庫蕾哈　網民：一定要由她演

【ONE PIECE海賊王真人版】真人版《ONE PIECE海賊王》劇集氣勢如虹，就連曾演過《月光光新慌慌》系列、《真實謊言》（True Lies），今年以《奇異女俠玩救宇宙》拿下奧斯卡最佳女配角的Jamie Lee Curtis，都是系列原作的大粉絲，日前曾表示非常想演出，甚至指名想演「庫蕾哈醫生」（台譯古蕾娃），而她日前的訪談又被挖出，還向Netflix喊話想演，讓不少網友指名一定要由她演。



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64歲Jamie Lee Curtis去年為《月光光新慌慌：萬聖結》（Halloween Ends）宣傳時曾再度強調自己是《ONE PIECE海賊王》粉絲，而她曾在2021年聖地牙哥漫畫展坦提到羅賓是她最愛的《ONE PIECE海賊王》角色，但她知道自己年事已高無法扮演：「我現在無法扮演羅賓了，我有點老了，但幸好還有一個老太婆，當然不是羅賓，而是庫蕾哈醫生，也許我可以演，她穿著喇叭褲，看起來有點粗魯，她還有一頭長長的灰色頭髮，我的女兒露比說，這就是我的風格。」

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日前有網友合成Jamie Lee Curtis的個人角色海報，她看了極為開心，還在Twitter分享該張照片，並開心寫下「Hi，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」，向Netflix公開喊話。

就連《ONE PIECE海賊王》演員都非常希望看到大明星Jamie Lee Curtis能來演，日前飾演「娜美」的演員Emily Rudd被問如果拍第2季，最想要看到什麼角色，以及最希望找誰來演，她不假思索在IG Story貼上庫蕾哈醫生與Jamie Lee Curtis的照片，期望Netflix也能發出邀約。

Jamie Lee Curtis自薦演庫蕾哈。（截圖）

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