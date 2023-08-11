林襄馬傑森｜啦啦隊女神16字疑默認戀情　男方2特徵符合擇偶條件

林襄日前被爆出熱戀21歲樂天球員馬傑森，她昨日出席節目《戀愛上線中》記者會，主持人梁赫群笑她：「都拍到牽手了，還需要認愛嗎？」她害羞微笑，另一名主持人白雲更是大喊：「祝福啦！」



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面對被爆出戀情，身邊的梁赫群、白雲及何妤玟紛紛跳出來替她解圍，表示26歲談戀愛也很正常，林襄則負責微笑，對於兩人交往多久，她嬌嗔求饒：「希望大家可以讓我多保留點私人空間。」等於默認戀情，她也被問到理想型，她表示喜歡有黑眼圈及有才華的類型，也和馬傑森不謀而合。

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