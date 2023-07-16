MeToo｜啦啦隊女神羚安爆遭知名攝影師性騷：每天都擔心照片外流

MeToo事件持續延燒，而台啤啦啦隊女神羚安日前在節目上透露，曾遇過一位知名的攝影師約拍，對方一開始行為舉止都完全正常，未料拍攝過程卻要求她穿著沒附胸墊的服裝，甚至有誘導發生性行為的言論，令她留下的心理陰影停留長達近10年。



羚安近日在節目《女人我最大》中分享，曾因工作認識一名相當知名的攝影師，對方邀請她拍攝日系風格的寫真，也因拍攝前，兩人有先約在餐廳見面溝通拍攝風格，因此她就答應了拍攝。

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未料，到了拍攝當天，羚安才發現拍攝地點是攝影師的家，獨自赴約的她開始感到有些不安，接著攝影師希望她全裸只纏繃帶拍攝，由於尺度太大，羚安便表示沒辦法接受，對方則換了另一套沒有胸墊的金色泳裝。

由於對方在旁不斷說服是拍攝藝術作品，因此羚安即使感到有些不舒服但還是換上了指定服裝。緊接著攝影師要求她躺進浴缸並拿一瓶紅酒倒在身上，之後透露之前合作過的模特兒，有些後續有跟他發生關係，「一切都是順其自然，那是一個氛圍」。

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逐漸意識到情況不對的羚安，在攝影師更換場景把房間燈全關之後，終於鼓起勇氣表示：「我覺得我不太適合你的作品，我想回家了！」

坦言這次拍攝經驗讓她有了警惕，造成她將近10年內心都有陰影，一度每天都怕被外流照片，也呼籲大家盡量別單獨赴約攝影師。

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