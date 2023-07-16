#MeToo｜啦啦隊女神羚安爆遭知名攝影師性騷：每天都擔心照片外流
撰文：中天新聞網
出版：更新：
MeToo事件持續延燒，而台啤啦啦隊女神羚安日前在節目上透露，曾遇過一位知名的攝影師約拍，對方一開始行為舉止都完全正常，未料拍攝過程卻要求她穿著沒附胸墊的服裝，甚至有誘導發生性行為的言論，令她留下的心理陰影停留長達近10年。
羚安近日在節目《女人我最大》中分享，曾因工作認識一名相當知名的攝影師，對方邀請她拍攝日系風格的寫真，也因拍攝前，兩人有先約在餐廳見面溝通拍攝風格，因此她就答應了拍攝。
點擊放大瀏覽羚安照片：
+16
未料，到了拍攝當天，羚安才發現拍攝地點是攝影師的家，獨自赴約的她開始感到有些不安，接著攝影師希望她全裸只纏繃帶拍攝，由於尺度太大，羚安便表示沒辦法接受，對方則換了另一套沒有胸墊的金色泳裝。
由於對方在旁不斷說服是拍攝藝術作品，因此羚安即使感到有些不舒服但還是換上了指定服裝。緊接著攝影師要求她躺進浴缸並拿一瓶紅酒倒在身上，之後透露之前合作過的模特兒，有些後續有跟他發生關係，「一切都是順其自然，那是一個氛圍」。
【相關文章】｢直接伸手進內褲｣ 網紅小紅老師Anissa稱遭性侵後求助NONO 竟再被他揉胸摸腿（點擊放大瀏覽）：
+26
逐漸意識到情況不對的羚安，在攝影師更換場景把房間燈全關之後，終於鼓起勇氣表示：「我覺得我不太適合你的作品，我想回家了！」
坦言這次拍攝經驗讓她有了警惕，造成她將近10年內心都有陰影，一度每天都怕被外流照片，也呼籲大家盡量別單獨赴約攝影師。
「你胸部好像豆腐」 啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸勇揭黃子佼性騷擾 Zofia：有更多弱勢悲劇的｢房思琪｣沒重生機會黃子佼被指車內強吻17歲少女 衛福部：涉強制猥褻 最重判監5年台搞笑藝人被指對女模揉胸磨蹭更企圖扯下底褲 經紀人：沒有印象黃子佼性侵行為錯在母親？網民有相似童年 嘆初中已懂用錢買關係黃子佼開地圖炮「舊愛全中招」卻獨缺曾寶儀 疑與曾志偉有關炎亞綸性侵耀樂一次過觸犯4條法律 律師揭下場：7年以上有期徒刑
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】