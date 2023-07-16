小S節目裏自爆曾因「1舉動」惹怒愛女　要親致電向女兒同學道歉

小S婚後育有3女，不時會在社群平台或節目中分享家庭生活，最近她在《小姐不熙娣》透露，以前孩子小時常在社群平台分享照片，如今孩子們漸漸長大，反而PO照片要經過她們同意，有一次甚至還為此打電話向女兒同學道歉。



小S表示，現在若要在社群分享女兒們的照片，都需要先經過同意，否則會被女兒質問：「為什麼要PO那個？有經過我的同意嗎？」、「這張妳只是CARE妳自己漂亮，妳有CARE到我嗎？我這張臉是不好看」，坦言女兒們開始變得「機車」、很討厭。

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小S更自爆，有次上傳的照片中剛好有女兒的同學，女兒氣得要她向同學道歉。對此，小S只好硬著頭皮打電話向導師要聯絡方式，親自打電話跟同學道歉：「對不起阿姨沒有經過你同意就PO這個東西，真的很抱歉」。

小S直言，雖然自己貴為國際巨星，但還是懂得道歉，「所以我覺得每個父母都要試著Say Sorry。」

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