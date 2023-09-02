假面女郎｜整容熱潮席捲台灣　醫美權威提醒「變臉」前須做足功課

最新熱門韓劇《假面女郎》改編自人氣同名網路漫畫，講述外表平凡的金貌美，在面具下變身網路直播主「假面女郎」的雙重生活，以及整形後捲入的一連串復仇事件，讓整形話題、網路世界人設崩壞與職場、家庭生存術等議題引發關注。台灣醫美界也發現，這股整形熱潮已經燒到當地，不少愛美女性都希望能夠「變臉」翻轉人生。



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台灣醫美界權威代表邱浚彥醫生表示，每個人因為自我要求或是工作職場對外表的需求，或多或少會接觸到整形。近幾年在韓劇、韓星的影響下，拉皮整形成為許多人對抗衰老的方法之一。但他建議民眾應該客觀評估自己的需求，對自己要有自信，加上醫美的協助，比較能夠達到心目中的「理想臉孔」。

《假面女郎》由李寒星、林珍娜、高賢廷共飾女主角金貌美整形前後的不同人生階段，全劇緊扣韓國「外貌至上」的社會現象，上線一週便登上全球82個國家排行榜冠軍，新人演員李寒星與原作中整形前的金貌美有著超高相似度，被網友稱簡直就是「神還原」。

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劇中女主角「金貌美」從小到大因外型受到不少批評、欺凌，讓她對自己的外表感到非常自卑，人生也因此發生悲劇，這樣的劇情在韓國引起極大共鳴，主要因為韓國社會長期存在著「外貌至上主義」，先前也誕生「看臉時代」一詞，直接描述顏值好壞關乎就業、升遷、戀愛、結婚的可能性。很多韓國年輕人除了要學習課業、專業技能外，為了爭取更好的戀愛機會、就業機會、以及社會地位而選擇整形，儼然成為一種全民運動。

《假面女郎》在許多國家熱播，台灣也因為這股熱潮帶動許多醫美診所諮詢民眾大增，尤其最近韓國和台灣都流行整體一起調整的拉皮手術，許多愛美熟女都在求診時詢問拉皮手術的細節。雖然劇中的女主角整形前後由不同演員飾演，但現實生活中確實可以透過循序漸進的調整，達到全臉升級精緻化的效果。

台灣法喬醫美診所院長邱浚彥受訪時表示，皮膚會隨著年紀增長老化，過了25歲後肌膚中的保濕成分含量會慢慢降低，自主保濕能力隨之下降，也因膠原蛋白逐漸流失，很多人到40歲時才驚覺自己的眉頭、眼周、臉頰甚至嘴邊肉都已下垂鬆弛，這才趕緊到診所詢問該做什麼項目。

邱浚彥說明，如果想要一次性改善這些問題，可以透過拉皮手術達到拉提緊實的效果，改善老化鬆弛造成的眼皮、眼周、嘴角下垂，還能提升蘋果肌、法令紋及緊緻下顎線等：「隨著技術不斷的進步，也有越來越多的手術傾向透過內視鏡的方式來進行，不但可以縮短術後復原時間、縮小傷口，還能大幅度的提升舒適度與安全性，考量到恢復期、不想手術的朋友們也可以考慮以電波、音波方式進行拉提。」

邱浚彥提醒，通常術後可維持效果三、四年以上，如果患者術後積極配合不熬夜、不酗酒、不抽菸、好好防曬和做好皮膚保養，妥善照顧效果可達數年，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

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