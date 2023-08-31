AILEE感恩遇《鬼怪》主題曲　OST女皇近期最愛《假面女郎》

「韓國鐵肺歌后」AILEE早前（29日）在香港舉行演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》，是她出道11年來首個在港個唱。她接受傳媒訪問時表示感恩遇到《鬼怪》主題曲外，也分享近期最愛韓劇是《假面女郎》。



AILEE首次在香港開騷，她表示別具意義，彩排時見到粉絲已令她相當期待。AILEE知道香港粉絲喜歡Live表演，所以盡量準備了最多歌曲。AILEE曾分別於2017及2019年訪港，被問到事隔4年的感覺有何不同，她講到：「之前一直都沒有機會探索香港，就算是出席《MAMA頒獎禮》也只是工作。當時與其他歌手一同分享舞台，相對較不緊張，很開心這次終於有單獨與我的粉絲溝通的機會，我想這是最大的分別。」

AILEE開演唱會之餘亦有接受香港傳媒訪問。（梁碧玲攝）

AILEE代表作多多，問到哪一首歌是她的最愛，她大方回答：「我喜歡我所有歌！」可是她提到出道歌《Heaven》和《鬼怪》主題曲《I Will Go to You Like the First Snow》，是讓她最感恩的兩首歌，分別也獲得了聽眾很多愛。AILEE作為OST女皇，她表示本身也十分喜歡看韓劇，可惜行程繁忙，只能在搭車途中抽時間追劇。她分享最近來回首爾和釜山時，一口氣看完Netflix人氣極高的《假面女郎》，大讚精彩。

AILEE原來都愛看韓劇，近期最愛則是《假面女郎》。（梁碧玲攝）

AILEE將於明天發行新歌，她亦有率先向傳媒介紹。AILEE表示新歌講述在當她在演藝路上感到孤獨和害怕時，總是有多人在她身邊支持她，所以她希望同樣地回報粉絲，告訴大家「AILEE會一直在這，牽住大家的手」，感受到她的支持。

AILEE出道11年，代表作多到她也一時選擇不了。（梁碧玲攝）

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