AILEE感恩遇《鬼怪》主題曲　OST女皇近期最愛《假面女郎》

「韓國鐵肺歌后」AILEE早前(29日)在香港舉行演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》,是她出道11年來首個在港個唱。她接受傳媒訪問時表示感恩遇到《鬼怪》主題曲外,也分享近期最愛韓劇是《假面女郎》。



AILEE首次在香港開騷,她表示別具意義,彩排時見到粉絲已令她相當期待。AILEE知道香港粉絲喜歡Live表演,所以盡量準備了最多歌曲。AILEE曾分別於2017及2019年訪港,被問到事隔4年的感覺有何不同,她講到:「之前一直都沒有機會探索香港,就算是出席《MAMA頒獎禮》也只是工作。當時與其他歌手一同分享舞台,相對較不緊張,很開心這次終於有單獨與我的粉絲溝通的機會,我想這是最大的分別。」

AILEE開演唱會之餘亦有接受香港傳媒訪問。(梁碧玲攝)

AILEE代表作多多,問到哪一首歌是她的最愛,她大方回答:「我喜歡我所有歌!」可是她提到出道歌《Heaven》和《鬼怪》主題曲《I Will Go to You Like the First Snow》,是讓她最感恩的兩首歌,分別也獲得了聽眾很多愛。AILEE作為OST女皇,她表示本身也十分喜歡看韓劇,可惜行程繁忙,只能在搭車途中抽時間追劇。她分享最近來回首爾和釜山時,一口氣看完Netflix人氣極高的《假面女郎》,大讚精彩。

AILEE原來都愛看韓劇,近期最愛則是《假面女郎》。(梁碧玲攝)

AILEE將於明天發行新歌,她亦有率先向傳媒介紹。AILEE表示新歌講述在當她在演藝路上感到孤獨和害怕時,總是有多人在她身邊支持她,所以她希望同樣地回報粉絲,告訴大家「AILEE會一直在這,牽住大家的手」,感受到她的支持。

AILEE出道11年,代表作多到她也一時選擇不了。(梁碧玲攝)

